Jugendliche schießen am Ennepebogen mit einer Druckluftpistole. Ein Securitymitarbeiter ruft darauf die Polizei.

Drei Gevelsberger Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren spielten am Samstag, 28. November, gegen 20 Uhr innerhalb der Parkanlage Ennepebogen in Gevelsberg mit einer Druckluftpistole. Ein Securitymitarbeiter beobachtete die Jugendlichen, wie diese damit auf ein aufgestelltes Verkehrszeichen schossen. Er benachrichtige die Polizei, die im Rahmen einer kurzen Fahndung die drei Personen auffinden konnten. Sie räumten die Tat ein und führten die Polizei zum Waffen- und Munitionsversteck im Park. Die Waffe und die verwendete Munition wurden beschlagnahmt und die Jugendliche in die Obhut der Erziehungsberechtigten entlassen.