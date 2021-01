In der Zeit vom 19. Januar, 18 Uhr bis 20. Januar 6 Uhr öffneten Autodiebe auf bisher unbekannte Weise einen grauen 4-er BMW, der auf einem "Park and Ride"-Parkplatz an der Burbecker Straße geparkt war.

Sie öffneten die Beifahrertür und entwendeten das Lenkrad, Teile der Mittelkonsole sowie das Multimedia-System. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.