Die Feuerwehr Schwelm wurde am 22. Juni um 16.03 Uhr, auf die Autobahn A 1 in Fahrtrichtung Bremen kurz vor der Abfahrt Gevelsberg alarmiert. Dort sollte es zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in einem LKW gekommen sein.

Vor Ort fand die Feuerwehr einen Auffahrunfall vor. Ein Klein-LKW war auf einen anderen Klein-LKW und dieser auf einen Sattelschlepper geschoben worden. Eingeklemmt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr Schwelm sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und übernahm zu Beginn die Erstversorgung der zwei Patienten. Darüber hinaus wurde der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel wurden abgebunden.

Die zwei schwerverletzten Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Autobahnpolizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit neun Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Einsatzkräfte besetzten die Wache in der August-Bendler-Straße und stellten den Grundschutz der Stadt sicher. Der Einsatz war gegen 17.35 Uhr beendet.

Verkehr staute sich Auf der Autobahn sowie auf den umliegenden Landstraßen staute sich der Verkehr.

Foto: Patrick Jost

hochgeladen von Patrick Jost

Durch den Unfall und die andauernde Bergung kam es zu langen Staus, die sich auch über die Landstraßen neben der Autobahn erstreckten.