Die Corona-Pandemie hat Kinder und Jugendliche schwer getroffen. Vielen fällt einfach die Decke auf den Kopf. „Gerade in einer Lebensphase zum Durchstarten hat die Pandemie sie ausgebremst“, sagt der Gevelsberger Bürgermeister Claus Jacobi. Deshalb, so das Stadtoberhaupt, sei es umso wichtiger, in den Sommerferien Angebote zu präsentieren, die Kindern und Jugendlichen Freude vermitteln. Das Jugendzentrum hat mit neun Projekten zum Ferienspaß für Kinder und erstmalig vier Projekten speziell für Jugendliche alle Möglichkeiten ausgeschöpft, auch in der noch bestehenden Pandemie den jungen Menschen unbeschwerte Sommerferien zu ermöglichen.

Möglich gemacht wurde das Angebot durch die Unterstützung der Stadt Gevelsberg, der Sparkasse Gevelsberg-Wetter sowie der Hans-Grünewald-Stiftung, die seit Jahren soziale Projekte für Kinder und Jugendliche fördert. Die Leiterin des Jugendzentrums, Adriana Ruiu, hat mit ihrem Team vor dem Hintergrund der finanziellen Unterstützung lebendige Projekte kreiert, die nicht nur Spaß machen, sondern bei denen Kinder und Jugendliche jede Menge lernen können. In einer im Comicstil gestalteten Doppelbroschüre – das Titelbild ist handgemalt von der FSJlerin des Jugendzentrums – kann man nachlesen, welche Projekte an den Start gehen. Kinder dürfen sich in den ersten drei Wochen der Sommerferien auf Angebote freuen wie Skulpturen zu bauen, Bewegungsangebote ohne Handy und Computer, Musik mit dem Rapper „Ganove“, Theater, Tanz- und Akrobatik, Hörbuch-Workshop oder das Naturwissenschaftsprojekt „Jugend forscht in Gevelsberg“. Die Angebote finden jeweils von 9 bis 15.30 Uhr statt und beinhalten ein frisch gekochtes Mittagessen.

Für die Jugendlichen haben sich die Verantwortlichen Workshops zu den Themen Graffiti, HipHop und Dance oder DJ ausgedacht. Diese Angebote starten in der vierten und fünften Ferienwoche jeweils von 10.30 bis 17 Uhr, ebenfalls mit einem frischen Mittagessen.

Anmeldung erstmalig am 14. Juni

Natürlich müssen alle Angebote unter den Bedingungen der aktuellen Pandemie durchgeführt werden. Wer die Möglichkeit hat, kann sich erstmalig für den Ferienspaß online anmelden. Das geht über die Tremaze App. Tremaze ist eine App für soziale Einrichtungen, mit der man alle wichtigen Informationen und Änderungen der Ferienspaß-Aktionen sofort mitbekommt. Natürlich gibt es aber nach wie vor analoge Möglichkeiten. Wer sich digital anmelden möchte, sich aber nicht fit fühlt, kann sich am Anmeldetag gemeinsam mit den Fachleuten über die App anmelden. Für den Kinderferienspaß (6 bis 12 Jahre) läuft die Anmeldung am Montag, 14. Juni, 10 bis 18 Uhr, Städtisches Jugendzentrum, Schulstraße 13, Gevelsberg. Für Jugendliche (13 bis 18 Uhr) findet die Anmeldung statt am Montag, 28. Juni, 10 bis 18 Uhr, am gleichen Ort. Zu einem anderen Zeitpunkt ist eine Anmeldung vor Ort nur mit Termin möglich.

Natürlich gelten nach wie vor Abstands- und Hygieneregeln und das Gelände des Jugendzentrums muss mit medizinischer Maske betreten werden. Infos und aktuelle Änderungen stehen auf der Homepage des Jugendzentrums www.jugendzentrum-gevelsberg.de oder es gibt sie über die Tremaze App.

Mit großer Freude verfolgten Svenja Kämper von der Sparkasse Gevelsberg-Wetter sowie Peter Erne und Gerd Westermann die Ausführungen zum Ferienspaß. „In meiner Kindheit hat es so etwas nicht gegeben“, sagt Peter Erne und freut sich umso mehr, dass die Kinder und Jugendlichen heute diese Möglichkeit haben. Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie sei es besonders wichtig, die sozialen Kontakte der Kinder untereinander pflegen zu können. Sollte jemand die Teilnahmegebühr von 40 Euro nicht zahlen können, so weist Adriana Ruiu auf die Möglichkeit hin, einen Antrag über das Bildungs- und Teilhabepaket stellen zu können. Aus finanziellen Gründen muss kein Kind außen vor bleiben. Allerdings gibt es eine Teilnahmebegrenzung. Mindestens 15 Kinder pro Gruppe dürften es aber werden. „Es kann nicht so sein, wie es ohne Pandemie wäre. Aber es ist sehr, sehr gut“, sagt Bürgermeister Claus Jacobi.