"Gevelsberg 2030" – dieser Name ist Programm für die Zukunftspläne der Innenstadt. Das ehemalige Rupprecht-Gebäude spielt hierbei eine elementare Rolle und soll als Gebäude mit bewegter Geschichte nun schon bald wieder als das Herzstück der City zu erkennen sein.

Wie die WAP bereits berichtete, hat sich die Stadt Gevelsberg dazu in den vergangenen Monaten zusammen mit dem Berliner Street-Art-Künstler Christian Awe konzeptionell ausgetauscht. Dank der Unterstützung finanzstarker Partner und Förderer kann nun kurzfristig das Projekt „Farbe bekennen“ realisiert werden, das gerade in dem mehr als ungewöhnlichen Jahr 2020 ein positives Signal mit Blick nach vorn setzt und den für Gevelsberg stehenden Zusammenhalt symbolisiert.

Als Vorbote der Aktion ist zu Beginn dieser Woche ein Gerüst aufgestellt worden, das das 13 x 13 Meter große und eigens für Gevelsberg geschaffene Kunstwerk zukünftig tragen wird. Bei einem gemeinsamen Ortstermin am Rupprecht-Gebäude dankte Bürgermeister Claus Jacobi allen Unterstützern und Sponsoren, deren ideelle und finanzielle Unterstützungen die Realisierung des Projektes erst möglich gemacht haben.

Enthüllung im September

Das Kunstwerk wird am ersten Septemberwochenende in einer Veranstaltung für geladene Gäste enthüllt.

Seit Anfang des Jahres ist das ehemalige Kaufhaus im Besitz der Stadt. Gegen die Stimmen der Oppositionsparteien stimmte der Rat in Gevelsberg mehrheitlich dem Ankauf der Rupprecht-Immobilie Ende 2019 zu. Jacobi erklärte damals, aus dem Gebäude wieder einen lebendigen Dreh- und Angelpunkt in der Innenstadt machen zu wollen.