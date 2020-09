Mowgli, Mozart, Sherlock Holmes, Graf Dracula und ihre Beziehung zur Freimaurerei

Was haben Freimaurer mit dem Dschungelkind Mowgli, der belebten Marionette Pinocchio, dem edlen Häuptling Winnetou, dem Weihnachtssong White Christmas, Mozarts Zauberflöte, Superdetektiv Sherlock Holmes oder dem blutsaugenden Graf Dracula zu tun?

In ihrer mehr als 300-jährigen Geschichte hat der Bund der Freimaurer viele Brüder in seinen Reihen erlebt, die durch ihre Werke in Literatur und Musik, aber auch durch ihre gesellschaftliches oder politisches Handeln teils zu Weltruhm gelangt sind.

Dass Wolfgang Amadeus Mozart oder Goethe Freimaurer waren, ist vielen bekannt. Weniger präsent dürfte etwa den Fans des scharfsinnigen Detektiven Sherlock Holmes sein, dass dessen Erfinder Sir Arthur Conan Doyle auch Freimaurer war. Hätten Sie zudem gedacht, dass sich in Rudyard Kiplings Dschungelbuch und Mowglis Abenteuern auch Ritualelemente der Freimaurer entdecken lassen? Wer wusste zudem, dass die Taten eines Freimaurers Vorlage für Bram Stokers berühmten Dracula-Roman waren? Und woher kommt der Volksglaube, dass jeder Freimaurer mit dem Teufel einen Pakt eingehen muss?

Brüder der Johannis-Freimaurerloge "Zum westfälischen Löwen", in Schwelm 1792 gegründet, laden zu einem unterhaltsamen multimedialen Vortrag ein. Das Publikum wird dabei in mehr als einer Stunde kurzweilig mal aus ganz anderer Perspektive über den Bund der Freimaurer informiert.

Diese Veranstaltung findet am 1. Oktober ab 19.00 Uhr im Bürgerzentrum der vhs Ennepe-Ruhr-Süd statt. Um Voranmeldung wird gebeten.