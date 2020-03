Welche Seniorin freut sich nicht, wenn sie eine Postkarte von einem Kind bekommt? Und welcher Senior ist nicht angerührt, wenn ein kleiner Mitbürger ihm ein selbstgemaltes Bild schenkt? Solche liebevollen Gesten kleiner Leute sind schon im normalen Alltag bewegend, in Zeiten der Corona-Krise aber haben sie in vielen Familien einen ganz besonderen Stellenwert.

Und so malen bereits jetzt viele Kinder für Oma und Opa oder ältere Nachbarn, die sie zurzeit nicht besuchen dürfen, und schaffen damit Glücksmomente emotionaler Nähe, die räumlich derzeit leider nicht gelebt werden können.

Dennoch erfahren längst nicht alle Menschen aktuell solche Glücksmomente - und so überlegte sich Bürgermeister Claus Jacobi besonders für Menschen, die aktuell stark isoliert in Gevelsberger Alten- und Pflegeheimen leben, eine besondere Aktion zum nahenden Osterfest:

"Die Menschen haben auf Grund des Besuchsverbots kaum Kontakt zur Außenwelt, was gerade jetzt sehr schade ist", findet das Stadtoberhaupt. "Daher wollen wir ihnen zum Osterfest ein besondere Freude machen und rufen alle Kinder im Stadtgebiet dazu auf, der Stadtverwaltung bunte und fröhliche Frühlings- und Osterbilder zukommen zu lassen." Alle Bilder, die der Bürgermeister von Kindern erhält, werden im Rathaus schließlich zu individuellen Klappkarten in DinA5-Format weiter verarbeitet, die vorne das gemalte Bild zeigen und den Vornamen des jungen Künstlers und sein Alter angeben (auf weitere persönliche Angaben zu den Kindern wird aus Datenschutzgründen selbstverständlich verzichtet). Im Innenteil der Karte befindet sich dann ein Grußtext, in dem dem jeweiligen Seniorbürger vom Bürgermeister mitgeteilt wird, dass ein Kind aus unserer Stadt ganz individuell für ihn ein fröhliches, buntes Bild gemalt hat, um ihm in diesen schwierigen Zeiten eine besondere Freude zu bereiten.

"Weil die Menschen ja zurzeit dringend aufgerufen sind zu Hause zu bleiben, haben wir und überlegt, dass es das Einfachste wäre, das gemalte Bild einzuscannen oder abzufotografieren und es uns auf digitalem Wege an buergermeister@stadtgevelsberg.de zukommen zu lassen", erklärt Jacobi. "Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit, sie per Post zu senden oder in den Rathausbriefkasten einzuwerfen." Bei diesem Weg bittet der Bürgermeister aber darum, dass jedes Kind auf seinem Weg „an der frischen Luft“ unbedingt von einem Elternteil oder berechtigten Erwachsenen begleitet werden soll, um die aktuellen Schutzvorschriften im öffentlichen Raum auch wirklich einhalten zu können. Der Fantasie der Kinder ist bei der Gestaltung der Bilder keine Grenzen gesetzt, sie sollten bunt, frühlingshaft und fröhlich sein. Angenommen werden sie bei der Stadtverwaltung noch bis zum Montag, 6. April, sodass die Grußkarten pünktlich zum Osterfest in den Alten- und Pflegeheimen eintreffen können.

Für jedes Kind, das sein Bild einsendet, gibt es übrigens auch noch eine tolle Verlosungsaktion. Insgesamt 20 Pro-City-Gutscheine à 15 Euro werden unter allen jungen Teilnehmern verlost. "Damit können auch die jungen Bürger in den Zeiten nach Corona einkaufen gehen und gleichzeitig unseren lokalen Handel vor Ort, der es zurzeit besonders schwer hat, unterstützen."

Die Mal- und Grußaktion ist selbstverständlich mit den Leitungen aller Gevelsberger Alten- und Pflegeheime besprochen worden und stößt dort auf ein positives Echo.

Claus Jacobi dankt schon jetzt allen Kindern und ihren Eltern, die die Aktion unterstützen wollen: „Wenn wir damit ein paar kleine Lichtblicke und Glücksmomente in dieser schwierigen Zeit schaffen können, hat es sich bestimmt gelohnt“, so der Bürgermeister.