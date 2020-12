Die Evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg lädt herzlich zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend und an den Weihnachtstagen ein.



Aufgrund landeskirchlicher Vorgaben ist eine Voranmeldung erforderlich.

Die Möglichkeit ist ab sofort auf der Homepage freigeschaltet unter www.evkg-gevelsberg.de/weihnachtsgottesdienste/. Zu den Bürozeiten werden auch Anmeldungen entgegengenommen unter Tel. 02332/75950.

Aufgrund der Raumgröße und Anordnung der Sitzmöglichkeiten ergibt sich die Kappazität von 83 Plätzen für die Erlöserkirche, 88 Plätzen für die Lukaskirche und 70 Plätzen für das Gemeindezentrum Berge. Außerdem gibt es Freiluft-Gottesdienste mit Begrenzung der Teilnehmenden. Auch hier ist eine Anmeldung zwingend erforderlich.

Für den gottesdienstlichen, individuell zu erlebenden Weihnachtsweg in der Lukaskirche am Heiligen Abend in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr wird keine Voranmeldung benötigt. Möglicherweise könnten sich aber kürzere Wartezeiten ergeben.

Anmeldeschluss ist Montag, 20. Dezember 2020. Danach sind keine weiteren Anmeldungen mehr möglich. Sollte sich zeigen, dass mehr Menschen die Gottesdienste feiern wollen als momentan zulässig, so wird die Evangelische Kirchengemeinde voraussichtlich ihr gottesdienstliches Angebot erweitern oder auf die noch nicht an die Kappazitätsgrenze gekommenen Gottesdienste verweisen.

Gottesdienste:

Die Gottesdienste mit Voranmeldung werden gefeiert:

Donnerstag, 24. Dezember, Heiligabend:

+++14.30 Uhr und 15.30 Uhr, Parkplatz am Gemeindezentrum Berge,

+++16.30 Uhr, Parkplatz Weststraße in ökumenischer Verbundenheit mit der Freien Evangelischen Gemeinde.Anmeldung unter: www.t1p.de/openair.

+++17 Uhr, Parkplatz an der “Alten Johanneskirche”

+++18 Uhr, Gemeindezentrum Berge (Christvesper)

+++21.30 Uhr, Lukaskirche (1. Christmette)

+++23 Uhr, Lukaskirche (2. Christmette)

+++23 Uhr, Erlöserkirche (Christmette)

+++23 Uhr, Gemeindezentrum Berge (Christmette)

Freitag, 25. Dezember

+++9.30 Uhr, Erlöserkirche mit Abendmahl

+++11 Uhr, Lukaskirche mit Abendmahl

+++11 Uhr, Gemeindezentrum Berge

Samstag, 26. Dezember

+++11 Uhr, Lukaskirche mit Abendmahl

Für die Gottesdienste am darauf folgenden Sonntag sind keine Anmeldungen mehr geboten.