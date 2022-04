Es schneit zum April-Anfang und auch in Gevelsberg blieben die weißen Flocken liegen.



Verschneite Bänke und weiße Straßenzüge prägten am Freitagabend das Stadtbild.

Das musste einfach festgehalten werden. Darum ist nun hier eine kleine, schöne aber auch verdammt kalte Bildergalerie zu sehen. April, April, der weiß nicht was er will und hat sich in Gevelsberg am Feitag für Schnee entschieden. Viel Spaß beim anschauen.