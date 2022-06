Das Klingeln der Schulglocke gehört nicht nur für Schüler zum Alltag, sondern auch für das Lehrpersonal. Für Heike Feldmann, Schulleiterin an der Gevelsberger Pestalozzi-Schule, wird das jetzt Vergangenheit sein. Sie geht nach 27 Jahren an der Schule, davon 18 Jahre als Rektorin und fünf Jahre als Konrektorin, am 1. August offiziell in den wohlverdienten Ruhestand.

Gegründet wurde die Grundschule als Kaiser-Wilhelm-Schule, später umbenannt in „Schule an der Teichstraße“ und Gemeinschaftsgrundschule Pestalozzi. Rund 300 Schüler und Schülerinnen werden hier betreut und unterrichtet. 2004/2005 wurde der offene Ganztag eingeführt, der zum neuen Schuljahr in einen Neubau an der Schule umzieht. „Das wird eine Herausforderung für die Schule der Zukunft. Aus der räumlichen Trennung darf keine pädagogische werden“, sagt Heike Feldmann. Die Wissensvermittlung und die Betreuung müssten zum Wohle der Schülerschaft Hand in Hand gehen. Immerhin sind rund zwei Drittel der Jungen und Mädchen in eine Betreuung eingebunden. „Hier wünsche ich mir ein gutes Miteinander zwischen Schule und Betreuung.“

Themen wie die Digitalisierung, die Umstellung der Lehrpläne, die Zertifizierung zur MINT-Schule – all das hat Heike Feldmann über Jahre begleitet und Organisiert. Auch die Inklusion und die Qualitätsanalyse gehörten dazu. 2013 wurde groß gefeiert – 100 Jahre alt wurde die Schule und vermittelte ein spannendes Bild durch die Geschichte der Jahrzehnte. „Ich habe meinen Beruf immer sehr gerne gemacht“, sagt Heike Feldmann. „Es war mein Traumberuf. Als ich mein Studium für Deutsch, Mathe und Kunst beendet hatte, gab es gerade einen Lehrereinstellungsstopp. Also bin ich zunächst in die Verwaltung der IHK gegangen und diese Erfahrung hat mir später in leitender Position als Konrektorin und Rektorin sehr geholfen. Die Schulgemeinschaft, so wie sie heute ist, hat sich im Laufe der vielen Jahre entwickelt. Miteinander, Nebeneinander, Füreinander – es geht nicht alleine. Stark geworden sind wir gemeinsam durch die Elternschaft, das Schulpersonal und am wichtigsten, durch die Kinder selbst.“ Die, so sagt sie, wird sie auch am meisten vermissen.

Natürlich – es habe auch viele Herausforderungen gegeben. Eine davon war in jedem Fall Corona. Heike Feldmann macht keinen Hehl daraus, dass die Pandemie ihre Entscheidung, einen beruflichen Schlussstrich zu ziehen, beeinflusst hat. „Ich wollte nie bis 66 Jahre arbeiten, aber meine Entscheidung, jetzt aufzuhören, hat ganz sicher etwas mit der Pandemie zu tun“, sagt die fast 64jährige. Bis heute stelle Corona die Schule vor Herausforderungen, wie man am besten damit umgehen könne. Sie erinnert sich an die letzten kalten Wintertage, in denen die Kinder nicht selten aufgrund der Pandemie mit Jacken und Decken den Unterricht erleben mussten – denn alle zwanzig Minuten musste die Auflage zum Lüften erfüllt werden.

Lehrerin war mein Traumberuf

Die Belastung durch Corona und die aktuelle politische Lage in der Ukraine haben Heike Feldmann dazu veranlasst, auf ein großes Abschiednehmen zu verzichten. Gefeiert wurde nur im kleinen Kreis der Kollegen. „Ich bin auch damals ohne große Feier Rektorin geworden und so gehe ich jetzt auch“, lächelt sie.

Aber: Niemals geht man so ganz. „Ich habe zwei Söhne und Schwiegertöchter, alle arbeiten im Lehrberuf. Mein Enkelkind ist zwar erst zwei Jahre alt, wird aber auch irgendwann ein Schulkind werden. So bleibe ich der Schule im Thema eng verbunden.“ Ihre Aufgaben in der Pestalozzi-Schule übernimmt zunächst kommissarisch Konrektorin Diana Hunold-Heymann, die sich auch für die Schulleitung interessiert. „Es bleibt viel zu tun. Im nächsten Schuljahr werden wir 315 Schüler und Schülerinnen haben, eine multikulturelle Gruppe. Wir sind derzeit im Lehrpersonal leicht unterbesetzt und vor allem beim Förderunterricht wird das schwierig. Für eine Schulleitung kommen außerdem immer viele Termine von Ausschüssen dazu, die im Nachmittags- oder Abendbereich liegen.“

Für Heike Feldmann ist jetzt „Zeit genießen ohne Uhr“ angesagt – gerne an der Nordsee oder im heimischen Garten mit einem schönen Buch.