Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind in den vergangenen 24 Stunden 714 Neuinfektionen mit Corona gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn ist damit auf 70.664 gestiegen (Stand Mittwoch, 13. April). Das Gesundheitsamt befindet sich bei der Fallerfassung derzeit noch mit rund 1.750 Fällen im Rückstand.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 1.069,2.

Die Zahlen der Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage lauten in den kreisangehörigen Städten wie folgt: Breckerfeld 87 Ennepetal 344, Gevelsberg 339, Hattingen 592, Herdecke 244, Schwelm 303, Sprockhövel 213, Wetter 262, Witten 1.098.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 75 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 4 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 3 beatmet.

Seit Pandemiebeginn sind im Ennepe-Ruhr-Kreis insgesamt 513 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Gesamtzahl aller Todesfälle setzt sich wie folgt zusammen: Breckerfeld (11), Ennepetal (35), Gevelsberg (39), Hattingen (94), Herdecke (46), Schwelm (65), Sprockhövel (30), Wetter (23) und Witten (170).

Das Land setzt bei seiner Lagebeurteilung neben der Sieben-Tage-Inzidenz auf zwei weitere Indikatoren. Dies sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Diese Werte werden nur landesweit erhoben.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 7,60 (Vortag 7,43). Landesweit sind 7,75 Prozent (Vortag 7,70) aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.