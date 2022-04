Nach zwei Jahren Pandemie-Pause wird dieses Jahr endlich wieder Ostern in der katholischen Propstei St. Marien gefeiert. In allen drei Städten gibt es zahlreiche Angebote.



Gründonnerstag

Am Gründonnerstag geht es los: Um 19 Uhr findet in St. Marien Schwelm eine gemeinsame Abendmahlfeier mit der kroatischen Gemeinde statt, mit anschließenden Ölbergstunden. Zu selben Zeit findet in Liebfrauen Gevelsberg die Abendmahlfeier der italienischen Gemeinde statt und Herz Jesu lädt ebenfalls zur Abendmahlfeier ein. In St. Engelbert in Gevelsberg wird die Abendmahlfeier um 19.30 Uhr musikalisch gestaltet mit Flöte, Gitarre und Gesang.

Karfreitag

Am Karfreitag finden zwei Kreuzwegandachten für Familien statt. Um 10.30 Uhr in der Schwelmer Marienkirche und um 11 Uhr in Herz Jesu in Ennepetal-Milspe.

Osternacht

Am Samstagabend laden die katholischen Gemeinden zu Osternachtsfeiern ein. Los geht es um 18 Uhr mit der Feier der kroatischen Gemeinde in St. Marien Schwelm mit anschließender Segnung der Osterspeisen. Um 19 Uhr feiert die italienische Gemeinde in Liebfrauen die Osternacht. Um 21 Uhr wird dann in allen drei Städten in St. Marien, Herz Jesu, St. Johann Baptist und in St. Engelbert die Nacht zu Ostern zelebriert. In St. Johann Baptist sind alle Gemeindemitglieder nach der Osternachtsmesse zu einem kleinen Agape-Mahl in den Gemeindesaal eingeladen.

Ostern

Am Ostersonntag wird um 09.30 Uhr in St. Marien (kroatisch), Herz Jesu und St. Engelbert (mit festlicher Orgelmusik) Ostern gefeiert. Um 11 Uhr feiert die italienische Gemeinde in Liebfrauen und um 11.15 Uhr findet in St. Marien die österliche Familienmesse mit anschließendem Ostereiersuchen im Prälatengarten statt, in St. Johann Baptist wird zur selben Zeit mit festlicher Orgelmusik Ostern gefeiert.

Am Ostermontag laden Liebfrauen Gevelsberg und Herz Jesu Ennepetal bereits um 09.30 Uhr zur Ostermesse. Um 11.15 Uhr findet dann in St. Marien Schwelm ein österliches Hochamt mit festlicher Musik statt und in St. Johann Baptist in Voerde wird nach der Festmesse auf dem Außengelände des Kindergartens Morgenland Osternester gesucht.