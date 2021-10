Wer schon immer einmal etwas mehr über die Geschichte der Stadt Gevelsberg erfahren möchte oder auf der Suche nach etwas Ablenkung ist, ist bei der Dorfführung am Samstag, 23. Oktober, genau richtig.



Dann bringen Jürgen Taake und Uwe Schumacher den Teilnehmern um 16 Uhr die Geschichte Engelberts sowie die Historie der alten und neuen Abtei des Klosters im Dorf bis hin zur Entwicklung der heutigen Institution Bethel vor Ort näher.

Der "Rundgang durch‘s Dorf" dauert rund eineinhalb Stunden, der Kostenbeitrag beträgt 8 Euro pro Person. Wer teilnehmen möchten (Teilnehmerzahl begrenzt), sendet eine Anmeldung bitte an Lena Dobrick vom Büro für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing per Mail an lena.dobrick@stadtgevelsberg.de oder wählt die Tel. 02332/771-106.