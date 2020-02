2. Wettkampfmannschaft der Wasserfreunde Gevelsberg in Kamen erfolgreich

Den ersten Wettkampf im Jahr 2020 bestritt die 2. Mannschaft der Wasserfreunde Gevelsberg beim 44. Kamener Hallenschwimmfest Anfang Februar.

Alle fünf Aktiven konnten bei all ihren Starts das Siegertreppchen besteigen und die heiß begehrte Medaille mit nach Hause nehmen.

Zum ersten Mal gingen Paul Radünz (Jg. 05), Ann Kathrin Ott (Jg. 09) und Pia Weyland (Jg. 10) über 400m Freistil an den Start und meisterten diese Strecke mit Bravour. Paul und Ann Kathrin bekamen für ihre tolle Leistung jeweils die Bronzemedaille und Pia sogar die Silbermedaille überreicht.

Einen weiteren dritten Platz erzielt Paul über 50m Freistil. Ann Kathrin startete als zweites noch über 200m Brust und konnte sich hier über die Goldmedaille und eine neue persönliche Bestzeit über die Strecke freuen. Eine weitere Silbermedaille und ebenfalls eine neue Bestzeit krönte den zweiten Start von Pia über 50m Freistil.

Ben Strack (Jg. 09) und Luis von der Heydt (Jg. 10) gingen bei diesem Wettkampf jeweils über 50m und 200m Brust an den Start. Ben wurde bei beiden Starts mit der Bronzemedaille belohnt, erzielte über 50m Brust mit einer Zeit unter einer Minute noch eine neue Bestzeit. Luis konnte bei seinem ersten Start über 200m Brust direkt das Siegertreppchen ganz oben besteigen und die Goldmedaille in Empfang nehmen. Über 50m Brust sicherte er sich neben einer Bestzeit noch die Silbermedaille.

Ein gelungener Start der 2. Wettkampfmannschaft in 2020, die auf viele weitere Erfolge hoffen lässt.