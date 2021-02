Wie können Lockdown und Sport verbunden werden? Der TV Lichtenplatz hat sich was einfallen lassen, damit Kinder mehr Bewegung bekommen.



Da auch die Kinder aktuell zu Hause bleiben müssen und keine Freunde treffen können, ist es schwierig, den Nachwuchs bei Laune zu halten.

Auch die Bewegung kommt bei den Kindern in vielen Familien sicher zu kurz: Das Spielen draußen, bei düsterem und oft feuchtem Wetter, stößt auch nicht immer auf Motivation und Begeisterung. Aus diesem Grund ließ sich der Turnverein Lichtenplatz etwas für seine Kinder einfallen. Dank einer finanziellen Unterstützung vom LandesSportbund Nun konnten für die Kinder "Bewegungstüten" und selbstgemachte Balance-Borde verteilt werden. In den "Bewegungstüten" befanden sich neben Spielideen für Zuhause auch Gegenstände, die zur Bewegung ermuntern, denn Hüpfen, Springen und Werfen hält nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern gleichermaßen fit. Bei den Balance-Borden für die Schüler wiederum geht es um Körperspannung, Balance und Geschick. Hier heißt es: "Übung macht den Meister." Kinder über sieben bekamen vom Verein ein Balance-Bord.