03.10.2021: HSG Gevelsberg-Silschede 2 – VfL Eintracht Hagen

Halbzeit: 13 : 8 - Endstand: 20 : 20

Nach über einem Jahr starteten auch am vergangenen Sonntag die Damen der HSG Gevelsberg-Silschede 2 in die Saison und daher war die Anspannung sehr hoch, da die Gäste aus Hagen an diesem Wochenende bereits ihr 4. Meisterschaftsspiel bestritten.

Die Gevelsbergerinnen kamen sehr gut ins Spiel. Hinten stand eine solide 5 zu 1 Abwehr und mit einer sehr guten Leistung in der kompletten Spielzeit von der Torfrau Nathalie Fladung und ließen die Hagenerinnen nicht ins Spiel kommen. Vorne wurde der Ball gut und schnell durchgespielt. Ab der 15. Minute beim Stand von 6 zu 4 Toren hatten sich die Gevelsbergerinnen gut auf den Gegner eingestellt und so hieß es zur Halbzeit 13 : 8.

Auch die Anfangsphase nach der Pause sah für die Gevelsbergerinnen vielversprechend aus und es stand in der 37. Minute 16:10. Doch dann häuften sich seitens der HSG die technischen Fehler im Angriff und Abstimmungsprobleme in der Abwehr und so konnten die Gäste in der 56. Minute zum 19 zu 19 ausgleichen. Die letzten 4 Minuten wurden dann nochmal spannend. 2 Minuten Strafe (58. Minute) für Gevelsberg, Hagen verwirft ein Strafwurf und in der 59. Minute stand es dann 19 zu 20, eher Gevelsberg in der letzten Minute den Ausgleich erzielten.

„Meine Mannschaft hat bis zur 40. Minute eine sehr gute Leistung gezeigt, doch dann haben wir leider den Faden verloren. Schade, dass sie sich nicht mit 2 Punkten belohnt haben. Aber im Großen und Ganzen ist es eine gerechte Punkteteilung“, so Trainerin Babett Winterhoff.

TW: Nathalie Fladung

Tore:

Jasmina Jäger 4 Tore

Anne Boehle, Anna-Lena Peter, Lena Becker, Julia Herbes, Greta Kirschbaum je 3 Tore

Yvonne Vorberg 1 Tor

Alicia Schneider, Marie Röllinghoff, Sarah Stephan, Nathalie Engstfeld