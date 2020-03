07.03.2020: HSG Gevelsberg-Silschede 2 – HC Ennepetal

Halbzeit: 3:7

Endstand: 9:10

Wenn man den Endstand betrachtet, könnte jeder meinen, dass das Spiel der HSG Damen gegen HC Ennepetal nur 20 Minuten gedauert hat. Aber weit gefehlt. Beide Mannschaften haben sich am vergangenen Samstag auf das Abwehrspiel konzentriert und beide Torfrauen hatten auf beiden Seiten einen sehr guten Tag. Tore zu werfen war für alle eine große Herausforderung. Dabei erwischten die Gevelsbergerinnen einen guten Start und führten bereits in der 5. Minute mit 2:0. Die Ennepetalerinnen ließen sich nicht beeindrucken und legten bis zur 24. Minute einen 6 zu 0 Lauf hin. Mit einem 4 Tore Rückstand seitens der Gevelsbergerinnen ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff setzte Ennepetal den ersten Treffer und die Damen aus Gevelsberg versuchten jetzt alles um den Rückstand aufzuholen. In der 51. Minute war man auf 7:9 herangekommen, doch es folgten schlechte Entscheidungen im Angriff und HC Ennepetal konnte einen 3-Tore Vorsprung herausspielen. Gevelsberg gab sich nicht auf und konnte in den letzten 2 Minuten auf 9 zu 10 Tore herankommen, doch die Zeit auf der Uhr war nach 60 Minuten leider abgelaufen.

„Vielmehr war es die mangelnde Einstellung und das kollektiv schwache Auftreten meiner Mannschaft, was mich enttäuscht. Eine Leistungssteigerung in den letzten 10 Minuten reicht nicht aus, um in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen“, so Trainerin Babett Winterhoff.

Torfrau:

Nathalie Fladung

Tore:

Lena Becker 5 Tore

Denise Schneider, Selin Serifoglou je 2 Tore

Anne Boehle, Greta Kirschbaum, Yvonne Vorberg, Alicia Schneider, Leonie Amberg,

Marie Röllinghoff, Annika Röllinghoff, Jasmina Jäger