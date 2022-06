Wasserfreunde Gevelsberg beim internationalen Schwimmwettkampf in Hagen

ENDLICH…!

Mehr ist zur Gefühlslage der Aktiven der Wasserfreunde Gevelsberg kaum zu sagen, als der internationale Schwimmwettkampf in Hagen am Pfingstwochenende angepfiffen wurde. So galt es schließlich eine Corona-bedingte Wettkampfpause von fast zweieinhalb Jahren durchzustehen, und dann ging es im Hestert-Freibad quasi von 0 auf 100, denn geschwommen wird dort nicht nur im Freibad, sondern auch auf der eher ungewohnten 50m-Bahn. Zugegeben, für die 1. Wettkampfmannschaft, die nach dem „Dornröschenschlaf“ in nahezu unveränderter Besetzung angetreten ist, bedeuteten die Wettkampfbedingungen keine große Herausforderung, aber in der 2. Mannschaft war die Erfahrung noch nicht so groß und einige Teilnehmer feierten sogar Wettkampf-Premiere.

Am Start für die erste Abteilung waren Ben Jakob Pahs, Paul Radünz, Max von der Heydt, Ann Kathrin Ott, Alexandra Stracke, Charleen Ullius und Pia Weyland. Die zweite Mannschaft wurde vertreten durch Nico Spanke, Luis von der Heydt, Alex Wawrzyniak, Eva Jüngermann und Pia Sehnem.

Die Veranstalter haben wie gewohnt ein tolles Programm auf die Beine gestellt und auch für die Zuschauer war sportlich und kulinarisch viel geboten. Auch Petrus freute sich offensichtlich mit den Schwimmsport-Fans, denn nach einem traumhaft schönen Samstag blieben zum Glück die für den Pfingstsonntag angesagten Unwetter aus und es gab lediglich ein paar kleinere Schauer, die der guten Stimmung aber keinen Abbruch taten. Ein besonderes Highlight ist bei den Sommer-Wochenendveranstaltungen immer auch das gemeinsame Zelten auf dem Freibadgelände, was auch auf der Hestert möglich war. Beim gemütlichen Zusammensein wurde am Samstagabend dann eine große Pizza-Bestellung aufgegeben. Aber ja: Natürlich gibt es sportlich einiges zu berichten: Höhepunkt für die Kids war sicherlich die „Jux-Staffel“, bei der 6x 50m in folgenden Disziplinen zu absolvieren waren: Kraulschwimmen rückwärts, Abschleppen des Startschwimmers, mit Schwimmflügeln „Hundekraulen“, Schwimmen auf einer Luftmatratze, Rückenschwimmen und die Luftmatratze über Wasser halten und schließlich ein Rücktransport des Schluss-Schwimmers ins Ziel durch die vorherigen Staffelteilnehmer. Ein Riesenspaß nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Zuschauer!

Aber es gibt auch viele gute Leistungen zu verzeichnen, so erreichten die Wasserfreunde bei insgesamt 41 Starts in einem sehr großen und starken Teilnehmerfeld immerhin viermal einen Podestplatz:

Paul Radünz (Jg. 2005): Platz 2 über 200m Rücken in 3:26,58 min.

Luis von der Heydt (Jg. 2010): Platz 2 über 200m Brust in 4:03,33 min.

Alex Wawrzyniak (Jg. 2011): Platz 2 über 50m Rücken in 0:47,59 min.

Ann Kathrin Ott (Jg. 2009): Platz 3 über 200m Brust in 3:31 76 min.

Auch die übrigen Teilnehmer erreichten sehr gute persönliche (erste) Ergebnisse oder auch erfreuliche Zeitverbesserungen, so dass das Trainerteam und die Aktiven mit einem sehr guten Gefühl den Rückweg nach Gevelsberg antraten.