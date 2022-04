2021 war ein schweres Jahr für Gevelsberger Kirmesfreunde. Das zweite Mal in Folge fiel die schrägste Kirmes Europas aus, das zweite Mal in Folge gab es keinen Kirmeszug. Dennoch haben die Kirmesgruppen in Gevelsberg das Beste aus der Situation gemacht; So auch die KG Pinass Brumse welche kürzlich ihre Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in das gemütliche Kuckucksnest eingeladen hatte.

Diese blickten nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Stefan Remmel zurück auf ein bewegendes Vereinsjahr. Die erneuten Absage von Kirmes und Kirmeszug versetzte den Mitgliedern zum Jahresstart einen gehörigen Dämpfer. Trotzdem ließ sich die KG Pinass Brumse davon nicht runterkriegen und hielt an ihren Traditionen fest. So fanden Events wenn die Maßnahmen es erlaubten statt und im Sommer wurde tatsächlich in einer kurzen Bausaison ein Boot für den Traditions-Sonntag fertig gezimmert. Dieses zog dann anstatt bei einem Kirmeszug auf einem Kirmesspaziergang raus, brachte Freude unter die zahlreichen Zuschauer am Wegesrand und erinnerte an die offizielle Kirmeszugentstehung von 1934. Auch andere Kirmesgruppen und die Treckerfreunde nahmen an diesem besonderem Spaziergang teil.

Viele Kirmesgruppen und das Boot der KG Pinass Brumse zogen am Kirmeszug-Sonntag 2021 trotz Zugausfall durch die Straßen.

Foto: Patrick Jost

hochgeladen von Patrick Jost

Die Freude hielt aber nur kurz, denn der Bauplatz der vier Kirmesgruppe blieb vom Jahrhunderthochwasser nicht verschont. Im Juli überschwemmte es den unteren Teil des Vereinsheims. Dank schneller Hilfe der Mitglieder und die Unterstützung anderer Vereine wie den Taubenvätern und dem Gevelsberger Kirmesverein konnte die KG Pinass Brumse auch diese Hürde stemmen. Generell lobte Stefan Remmel auf der Versammlung den Zusammenhalt unter den Vereinen und dankte mehrfach für ihre Unterstützung.

Neuwahlen, Ehrungen und Freude auf Kirmes



Natürlich standen auf der Jahreshauptversammlung wieder Vorstandswahlen an. Bei den Wahlen wurde erneut Stefan Remmel zum ersten Vorsitzenden gewählt. Die Wahl des zweiten Vorsitz im Vorstand fiel auf Petra Ellerkmann.

Anja Bohle übernimmt die Geschäftsführung und Christian Schönebeck ist erneut als Kassierer im Amt. Neu besetzt wurde Nicole Lickert als Kassenprüferin.

Auch Ehrungen dürfen nicht unerwähnt bleiben. So wurde Karlotta Schönebeck für ihr fünfjähriges Jubiläum geehrt, während Bernd Stich und Björn Fox sich über die Ehrung einer zehnjährigen Vereinsmitgliedschaft freuten.

Auch zahlreiche Neumitglieder konnte der Verein trotz Pandemiezeiten begrüßen, denn bei der Brumse ist jeder Kirmesfreund herzlich willkommen.

Zurzeit blickt die KG Pinass Brumse positiv gestimmt auf das aktuelle Kirmesjahr. Während der Versammlung drehten sich zum Beispiel schon auf dem Send in Münster die Karussells und somit stehen die Zeichen für die Gevelsberger Kirmes 2022 ziemlich gut. Und auch einen Kirmeszug wird es, sofern alles so bleibt wie jetzt, auch geben.

Dazu haben sich die Vereinsmitglieder der Brumse wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Kirmeszug-Motto "Musik kennt keine Grenzen" wird es eine Wagendarstellung, Frauen- Kinder- und Fußgruppe sowie einen Einzelgänger geben. Der Wagenbau läuft bereits und die Bausaison bei der KG Pinass Brumse ist endlich eröffnet.

Darauf ein dreifach, kräftiges "Schiff Ahoi!".

Korrektur:Wie in der WAP im Vorschaukasten auf der Titelseite angekündigt baut die KG Pinass Brumse für den Kirmeszug 2022 kein weiteres Boot, sondern einen weiteren, spektakulären Wagen. Was genau das wird können die Zuschauer dann am 26. Juni ab 14 Uhr beim Gevelsberger Kirmeszug 2022 sehen.