Die Mitglieder des Rotaract Club Gevelsberg wollen ein Zeichen der Solidarität setzen.

„Wir haben überlegt, wie wir in diesen Zeiten den älteren Menschen, die besonders unter den derzeitigen Bedingungen leiden, eine kleine Freude zum Weihnachtsfest machen könnten“, beschrieb Yorck Alexander Theis den Grundgedanken, der hinter jener spontan entwickelten Päckchen-Aktion der jungen Rotarier steckte, die nun in die Tat umgesetzt wurde.

Man bestückte 367 Weihnachtspakete, welche an fünf im Kreis liegende Senioreneinrichtungen verteilt wurden, mit Tannengrün und legte dazu auch noch etwas Lebkuchen, ein LED-Teelicht im Glas, einen kleinen Schutzengel sowie eine handgeschriebene Weihnachtskarte. Unter Einhaltung aller Corona-Regeln wurden die Päckchen von den Mitgliedern persönlich bei den einzelnen Einrichtungen, darunter auch das Hans-Grünewald-Haus und das Seniorenstift Haus Maria Frieden in Gevelsberg, vorbeigebracht und dort von den jeweiligen Einrichtungsleitungen mit positiven Reaktionen und einem Dankeschön in Empfang genommen.

„Gerade in diesen Zeiten der Pandemie, wo gegenseitige Rücksicht, Abstand und Distanz in einem sozialen Gefüge für die Menschen von Bedeutung ist, empfinden wir diese Geste als eine wertschätzende Anerkennung für unsere Bewohner und die Einrichtung“, sagte Pflegedienstleiter Jona Wessels vom Haus Maria Frieden. Gerade im Sinne der sozialen Teilhabe und mit Blick auf die mitschwingende Botschaft „Wir denken an euch“ habe man sich über solch eine Aktion für die Bewohner sehr gefreut.