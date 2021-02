Umweltschutz und Nachhaltigkeit – auch Unternehmen müssen sich heute mit diesen Themen befassen. Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen ist dabei vielen Mitbewerbern schon einen Schritt voraus: Nicht nur das Kleeblatt im belvona Logo ist grün, auch viele Maßnahmen und Grundsätze des Unternehmens sind aktiv auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Aber wie genau setzt ein Wohnungsunternehmen umweltschonende und nachhaltige Ideen um?

Moderne Anlagen und Wohnungen – hier setzt belvona zahlreiche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit um

Als Vermieter sieht belvona es als essenzielle Aufgabe, Mieterinnen und Mietern ein modernes, schönes und lebenswertes Zuhause zu geben. Dazu gehört es für das Unternehmen ganz selbstverständlich, Objekte auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit zu optimieren und zu entwickeln.

Vor allem im Bereich Energiesparen setzt belvona auf handfeste bauliche Maßnahmen. So werden ineffiziente Heizungsanlagen durch hocheffiziente und dabei ressourcensparende Zentralheizungen ersetzt. Mit einer 24/7 Remote-Überwachung wird sichergestellt, dass sie einen optimalen Wirkungsgrad erreichen. Im Rahmen der Modernisierungsarbeiten, die belvona an allen Standorten umsetzt, werden in 1/3 des Wohnungsbestandes auch neue Fenster eingebaut, um für eine bessere Wärmedämmung zu sorgen.

Auch bei der Wasserverwaltung setzt belvona auf eine gut durchdachte Strategie. Alle vom Wohnungsunternehmen verwalteten Gebäude befinden sich in Regionen mit > 90% nFK. Der Wasserverbrauch wird über ein exaktes Betriebskostenmonitoring gescannt und über digitale Medien wird mit Mieterinnen und Mietern kommuniziert, wie wichtig ein sparsamer Wasserverbrauch für die Umwelt ist.

Um für Mieterinnen und Mieter eine erstklassige Wohnumgebung zu schaffen, setzt belvona auch bei den hochwertigen Wohnungssanierungen auf nachhaltige Materialien sowie smarte Mess- und Steuerungseinrichtungen. Gleichzeitig investiert das Wohnungsunternehmen in eine aufwändige Aufwertung der großen Außenanlagen durch zusätzliche Anpflanzungen und eine signifikante Verbesserung des Biotopfaktors. So verbessert belvona aktiv die CO2-Bilanz.

Auch im Unternehmen selbst lebt belvona Nachhaltigkeit

Nicht nur in den vielen Wohnanlagen und Wohnungen des belvona Portfolios achtet belvona auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Auch im Unternehmen selbst ist das Prinzip fester Teil der täglichen Praxis und Organisation. So richtet belvona zum Beispiel alle Geschäftspartnerschaften hinsichtlich essenzieller Nachhaltigkeitskriterien aus. Deshalb bestehen Contractingverträge mit modernen Heizungsanlagen für eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

Auch die hauseigene Autoflotte ist mit Audi E-Tron Modellen bereits auf mehr Elektromobilität eingestellt. Möglichst umweltverträglich werden auch die bei der Objekt- und Anlagenpflege eingesetzten Maschinen ausgewählt: Viele durch den Facility Management Partner Prodomus eingesetzten Geräte sind mit dem Blauen Engel-Kennzeichen versehen. Aktuell plant das Unternehmen, komplett auf Grünstrom umzusteigen und dazu alle Allgemeinstromzähler umzustellen. So sollen in Zukunft Kosten gesenkt werden.

Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von belvona ist auch in der Unternehmensführung verankert. So werden verschiedene Controlling-Systeme eingesetzt, um die Kostenentwicklung zu überwachen und laufend alle dafür mitverantwortlichen Faktoren zu prüfen. So setzt das Unternehmen auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf Sparsamkeit und Nachhaltigkeit. Ein digitales Qualitätsmanagement ermöglicht zudem eine direkte Kommunikation und eine schnelle Lösung im Problemfall.

Das belvona Versprechen: 100% Mieterzufriedenheit – auch Nachhaltigkeit ist ein Teil davon

Menschen wünschen sich heute nicht nur ein schönes, sondern auch ein umweltfreundliches und energieeffizientes Zuhause. Zum langfristigen Wohlfühlen und einer nachhaltig lebenswerten Wohnumgebung gehört es jedoch auch, in den Wohnanlagen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Hier setzt belvona auf eine laufende Pflege von Objekten und Anlagen. Auch werden in den Außenbereichen Kommunikationsbereiche geschaffen, die Bewohner dazu einladen, sich gemütlich auszutauschen und so ein echtes Nachbarschaftsgefüge entstehen zu lassen.

Modern und sowohl in Sachen Umweltschutz als auch in Sachen Sozialzusammenhalt nachhaltig leben - genau das ermöglicht belvona durch hohe Investitionen in Technologien, Baumaßnahmen und Serviceangebote. Indem die damit verbundenen Werte auch im Unternehmen selbst gelebt und stetig verbessert werden, hat das Wohnungsunternehmen Nachhaltigkeit erfolgreich in alle Unternehmensbereiche integriert. So fühlen sich nicht nur Mieterinnen und Mieter rundum wohl, auch die Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens profitieren von einem modernen, umweltfreundlichen Arbeitsplatz.

Auch in Zukunft wird belvona weiter danach streben, das Prinzip Nachhaltigkeit noch stärker im Unternehmen umzusetzen. Hierzu werden laufend neue Wege gesucht und neue Technologien getestet.