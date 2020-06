Der erste Tag der Gevelsberger Gastromeile vor dem Hintergrund der "Gevelsberger Erklärung" - was für ein Erfolg! Supertolles Sommerwetter, fast zwanzig mitmachende Gastronomiebetriebe, die ihre Außenflächen erweitern durften. Eine für den Verkehr gesperrte Mittelstraße und mittendrin ein "junger Mann mit einem Bollerwagen", der Desinfektionsmittel verteilte. Dieser Satz fiel in der Live-Berichterstattung des WDR über die Gevelsberger Gastromeile und mit dem jungen Mann ist Bürgermeister Claus Jacobi (SPD) gemeint, der mit der Sonne um die Wette strahlte.

Er war unermüdlich unterwegs und versorgte zunächst die Betriebe mit weiteren Hygienemitteln. Immer wieder hatte er aber auch Zeit für ein Gevelsberger Pläuschchen - gesichtet wurde übrigens auch sein Gegenkandidat Felix Kessler, der extra aus Troisdorf bei Bonn (seinem Wohnort) angereist war. Die Gevelsberger Bürger sparten nicht mit Lob - sehr gut kam die Veranstaltung in Corona-Zeiten an. Denn auch, wenn man es manchmal wirklich vergessen konnte, die Pandemie war optisch dennoch präsent: Sicherheitsabstände, Masken bei der Bedienung, viel Security und Ordnungsamt, die über die Mittelstraße wanderten. Doch alle waren einfach nur eines: glücklich. Am morgen Sonntag geht es weiter - um 15 Uhr sollen weitere Kommunalpolitiker in dem Biergarten vor der VHS auf der Mittelstraße die "Gevelsberger Erklärung" unterzeichnen. Sie fordert von Land und Bund einen Rettungsschirm für die von Corona und dem wochenlangen Lockdown gebeutelte Gastronomie. In Gevelsberg zeigte das Stadtoberhaupt einmal mehr, dass neben solchen Forderungen auch das kommunale Engagement nicht zu kurz kommen darf.

Die Bürger waren bei alledem trotzdem diszipliniert und man gewann den Eindruck, sie wollten auch auf diese Art "Danke" sagen für den Mut und das Vertrauen des Bürgermeisters in das Verhalten seiner Bürger. „Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann ist die, dass man Vertrauen zu ihm habe“ (Martin Luther King).

Übrigens: Am Montag soll es eine weitere Berichterstattung im WDR geben.

Alle Fotos: Pielorz