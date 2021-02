Mal was ganz Neues: Für den heutigen Montag, 8. Februar 2021, wird es für den Kreis Recklinghausen keine aktuellen Corona-Zahlen geben.

"Witterungsbedingt war gestern die Kontaktnachverfolgung im Kreishaus, wie in vielen anderen Verwaltungen im Ruhrgebiet und Münsterland, nicht möglich. Aus diesem Grund wurden keine Daten ins System eingetragen. Neue Corona-Zahlen wird es morgen wieder geben," lautet der Text der Mail, die die Redaktion um 9.40 Uhr erreichte.

Der Stillstand im Kreishaus hat allerdings Auswirkungen auf die Inzidenzwerte im Kreis sowie für die kreisangehörigen Städte.

So gibt es aktuell (Stand 6. Februar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 5. Februar) im gesamten Kreis Recklinghausen nach wie vor (Stand 7. Februar, 6 Uhr) 21.024 bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 18.905 als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 573 und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.546 aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 101,9 (- 7,1) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, wobei die Zahlen natürlich reine Makulatur sind:

Gladbeck: 3.376 Infizierte, 233 aktuell Infizierte, 3.068 Genesene sowie 75 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 138,9 (- 10,6).

Castrop-Rauxel: 2.255 Infizierte, 261aktuell Infizierte, 1.957Genesene sowie 37 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 132,3 (- 19,0).

Datteln: 1.334 Infizierte, 73 aktuell infizierte Personen, 1.196 Genesene sowie 65 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 86,7 (unverändert).

Dorsten: 1.934 Infizierte, 114 aktuell Infizierte, 1.779 Genesene sowie 41 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 65,6 (-1,3).

Haltern am See: 623 Infizierte, 37 aktuell infizierte Person, 581 Genesene sowie 5 Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 71,3 (- 2,7).

Herten: 2.284 Infizierte, 136 aktuell Infizierte, 2.068 Genesene sowie 80 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 87,3 (- 6,5).

Marl: 3.003 Infizierte, 218 aktuell Infizierte, 2.717 Genesene sowie 68 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 97,5 (- 4,8).

Oer-Erkenschwick: 1.181 Infektionen, 51 aktuell Infizierte, 1.089 Genesene sowie 41 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 85,9 (- 3,2).

Recklinghausen: 4.079 Infektionen, 344 aktuell Infizierte, 3.598 Genesene sowie 137 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 108,6 (- 8,1).

Waltrop: 95 Infektionen, 79 aktuell Infizierte, 854 Genesene sowie 24 Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 115,9 (- 7,1).

18.905 zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Im Gegensatz zum Kreis Recklinghausen wartet aber Bezirksregierung Münstermit aktuellen Zahlen auf. Demnach (Stand 8. Februar, 0 Uhr, in den Klammern jeweils der Vergleich zum 5. Februar) gab es in Bottrop bislang 3.703 (+ 25) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 236 (+ 22) Personen, 3.400 (unverändert) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 67 (+ 3) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 9.583 (+ 34) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 584 (- 68) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 8.700 (+ 100) Genesene und 299 (+ 2) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 8. Februar, 0 Uhr) ein Inzidenzwert (in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 7. Februar) von 68,9 + 2,6) und in Gelsenkirchen liegt der Inzidenzwert auf 79,0 (- 0,3).