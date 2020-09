In den vergangenen 24 Stunden hat sich die Corona-Lage im Kreis Recklinghausen leicht entspannt, der Anstieg der positiv getesteten Personen wurde leicht gebremst. Vom 24. auf den 25. September wurden kreisweit 12 Personen kreisweit auf den Virus getestet. Leider gab es in Gladbeck erneut 4 positive Tests.

So gibt es aktuell (Stand 25. September, 10.10 Uhr) im gesamten Kreis Recklinghausen 2.139 (+ 12) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 1.939 ( + 10) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 46. Und in den kreisangehörigen Städten gibt es derzeit 154 (+ 2) an Corona erkrankte Personen

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 24. September.

Gladbeck: 425 (+ 4) Infizierte, 48 aktuell (+ 4) Infizierte, 354 (unverändert) Genesene sowie 23 (unverändert) Todesfälle.

Castrop-Rauxel: 231 (unverändert) Infizierte, 22 (- 1) aktuell Infizierte, 205 (+ 1) Genesene sowie 5 (unverändert) Todesfälle.

Datteln: 87 (unverändert) Infizierte, 7 aktuell infizierte Person, 79 (+ 1) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Dorsten: 227 (unverändert) Infizierte, 10 (unverändert) aktuell Infizierte, 211 (unverändert) Genesene sowie 6 (unverändert) Todesfälle.

Haltern am See: 112 (unverändert) Infizierte, 16 (- 1) aktuell infizierte Person sowie 96 (+ 1) Genesene.

Herten: 157 (+ 5) Infizierte, 13 (+ 5) aktuell Infizierte, 143 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Marl: 252 (+ 2) Infizierte, 13 (+ 2) aktuell Infizierte, 238 (unverändert) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

Oer-Erkenschwick: 228 (unverändert) Infektionen, 4 (- 1) aktuell Infizierte, 221 (+ 1) Genesene sowie 3 (unverändert) Todesfälle.

Recklinghausen: 337 (+ 1) Infektionen, 22 (- 5) aktuell Infizierte, 310 (+ 6) Genesene sowie 5 (unverändert) Todesfälle.

Waltrop: 83 (unverändert) Infektionen, 0 (- 1) aktuell infizierte Personen, 82 (+ 1) Genesene sowie 1 (unverändert) Todesfall.

1.939 (+ 10) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.

Seitens des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in den zurückliegenden sieben Tagen 110 (unverändert) Neuinfektionen (Stand 24. September 2020) gegeben hat. Die kritische Marke von 35 beziehungsweise 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt im Kreis Recklinghausen aber bei 215 beziehungsweise 308, womit diese Grenze derzeit also nicht erreicht wird.

Nach Angaben der Bezirksregierung Münster (Stand 24. September, 12.25 Uhr, in den Klammern die Veränderungen gegenüber den Zahlen vom 23. September) gibt es in Bottrop insgesamt 335 (+ 1) Corona-Infizierte, von denen noch 13 (- 1) Personen aktuell infiziert sind. In der Nachbarstadt wurden 7 (unverändert) Todesfälle registriert und 315 (+ 2) Personen gelten als genesen. In Gelsenkirchen wurden bislang 1.063 (+ 23) Infektionen gezählt, 196 (+ 19) Menschen gelten noch als aktuell infiziert. Es gab 19 (unverändert) Todesfälle und 848 (+ 4) zuvor Erkrankte sind inzwischen wieder genesen.

Die Inzidenzen-Quote (labortechnisch bestätigte Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen) liegt demnach im Kreis Recklinghausen bei 15,0, in Bottrop bei 8,5 und in Gelsenkirchen bei 37,6.