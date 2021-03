Wie erst jetzt von der Polizei gemeldet wird, wrde schon in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar (Donnerstag auf Freitag) aus den Räumen der TÜV-Prüfstelle an der Grabenstraße in Gladbeck-Mitte ein Motorrad gestohlen.

Der oder die Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten das recht auffällige Zweirad der Marke Yamaha. Bis zu diesem Zeitpunkt stand das Motorrad in einem Büroraum. Zur Tatzeit war die Maschine nicht angemeldet, trug also keine Kennzeichen.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter Tel. 0800-2361-111 entgegen. Hier können sich auch Personen melden, die das Motorrad seit Ende Februar gesehen haben.