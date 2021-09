Blasenkrebs-Roadshow am 6. Oktober 2021 auf dem Rathausplatz in Gladbeck

„Alarmzeichen Blut im Urin“ – Was tun? Sofort zum Urologen!

Die Blasenkrebs-Roadshow macht am Mittwoch, 6. Oktober 2021 von 10.00 bis 17.00 Uhr Station auf dem Rathausplatz in Gladbeck. Ein Expertenteam aus dem St. Barbara-Hospital Gladbeck referiert über die Diagnostik und Behandlung von Blasenkrebs und Nierentumoren.

Die Urologische Klinik in Gladbeck setzt auf Hightech bei der Entdeckung und Behandlung von Blut im Urin. Am 20. September 2021 startete beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) die Blasenkrebs-Roadshow. Hierbei soll durch 20 ausgewiesene Blasenkrebszentren in Deutschland eine Aufklärung über Blasenkrebs mit großer Resonanz in der Öffentlichkeit erfolgen.

„Alarmzeichen Blut im Urin“ – Hiermit rückt das Leitsymptom des Harnblasenkrebses in den öffentlichen Fokus.

„Blut im Urin ist immer ein Alarmzeichen, das ärztlich abgeklärt werden muss, weil es ein Symptom einer ernsten Erkrankung sein kann. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir mit dieser Blasenkrebs-Roadshow transportieren wollen“, sagt Prof. Dr. Bernhard Planz, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie im St. Barbara-Hospital Gladbeck. Harmlos ist eine vorübergehende Rotfärbung des Urins, die zum Beispiel durch den Verzehr von Roter Beete oder Blaubeeren entstehen kann. Die häufigste Ursache für blutigen Urin ist eine Blasenentzündung. Blut im Urin ist aber auch das Leitsymptom für Harnblasenkrebs und damit für den zweithäufigsten urologischen Tumor, an dem in Deutschland jährlich rund 29.000 Menschen und in Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop zirka 600 neu erkranken.

Am 6. Oktober 2021 zwischen 10 und 17 Uhr parkt der Blasenkrebsroadshowbus für interessierte Bürgerinnen und Bürger des Emscher-Lippe Kreises einen Tag lang am Rathausplatz in Gladbeck. Es werden Experten-Interviews zu Früherkennung, Diagnostik und Therapie des Blasenkarzinoms gehalten. Betroffene berichten über ihre Erfahrungen. Die Blasenselbsthilfegruppe und die Prostataselbsthilfegruppe sind vor Ort. Videos, Hands on training und Qualitätszirkel werden von der Urologischen Klinik für Ärzte angeboten. Interessierte haben Gelegenheit , persönliche Fragen an die Experten zu richten. Für Catering, Getränke, Kaffee und Gebäck ist gesorgt.

Der Leitende Oberarzt Sylvain T. Mekoula , Oberarzt S. Nzeh und Prof. Dr. Planz referieren über die Diagnostik und Behandlung von Blasenkrebs und Nierentumoren. Hierbei werden moderne Diagnostik, minimal invasive Verfahren roboterassistiert und Life-Operationen mit Hands on training präsentiert und besprochen.

Die Klinik für Urologie im St. Barbara-Hospital Gladbeck der Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH (ein Unternehmen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH) wird geleitet von Prof. Dr. med. Bernhard Planz, Facharzt für Urologie, Zusatzbezeichnung Medikamentöse Tumortherapie (Uro-Onkologie), Andrologie und fachgebundene Röntgendiagnostik.

Sekretariat: Bettina Mey-Janik

Tel.: 02043 278-15673, E-Mail: bmey@kkel.de

Das Prostatazentrum und Zentrum Uro-Onkologie Emscher Lippe des St. Barbara-Hospitals Gladbeck besteht aus 17 niedergelassenen Urologen und der urologischen Klinik in Gladbeck. Es ist überregional aufgestellt, nach DIN EN ISO 9001 und dem Dachverband der Deutschen Prostatazentren (DVPZ) und Uro Cert als Organ zertifiziert.

Kontakt : 02043 278-15600, E-Mail: bmey@kkel.de

Die Klinik für Urologie und Kinderurologie im St. Barbara-Hospital Gladbeck verfügt über 37 Betten. Die Behandlung der Patienten erfolgt in enger Absprache mit den niedergelassenen Urologen.