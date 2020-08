Nach einer bestätigten Corona-Infektion bei einem Kindergartenkind wurde eine von drei Gruppen in der KiTa Breukerstraße mit ihren Betreuerinnen unter Quarantäne gestellt.

In der KiTa Breukerstraße wurde bei einem Kind eine Coronainfektion nachgewiesen. Das Kind und alle anderen Kinder der Gruppe sowie die fünf Erzieherinnen, die diese Gruppe betreuen, seien sofort unter Quarantäne gestellt worden, teilte die Stadt mit.

Die fünf Erzieherinnen und die 20 betroffenen Kinder sollen nun kurzfristig durch Mitarbeiter des DRK getestet werden. Da in den beiden anderen Gruppen der KiTa auch Geschwisterkinder der unter Quarantäne gestellten Gruppe sind, sind am Freitag zahlreiche Kinder auch aus den beiden nicht betroffenen Gruppen nicht in die KiTa gekommen.