Rettungshunde in den Einsatz entsandt nach Bochum, Bottrop und Wuppertal

Am Freitag, 14.01.2022 schrillte um 19:30 Uhr das Alarmtelefon auf der Notruf- und Service Zentrale des DRK Gladbeck. Ein Mantrailereinsatz in Bochum wurde angefordert zur Suche nach einer vermissten Person. Alarmiert wurde die Rettungshundestaffel Münster die den Sucheinsatz übernahm.

Am Freitagabend um 22:30 Uhr erfolgte der nächste Alarmanruf in Gladbeck für einen Einsatz einer Rettungshundestaffel in Bottrop. Hier wurde ein Rettungshundeteam aus dem Landesverband Nordrhein eingesetzt.

Am Samstag, 15.01.2022 gegen 22:30 Uhr kam der dritte Alarmanruf für einen Mantrailereinsatz in Wuppertal. Der diensthabende Einsatzdisponent entsandt die Rettungshundestaffel aus Lippstadt-Hellweg nach Wuppertal zum Sucheinsatz.

Im DRK Zentrum Gladbeck ist auch die Notruf- und Service Zentrale des DRK Gladbeck ständig besetzt - 24 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr.

Die Notruf- und Service Zentrale des DRK Kreisverbandes Gladbeck ist die Alarmierungsstelle für alle Rettungshundeeinsätze des DRK Landesverbandes Westfalen-Lippe in folgenden Regierungsbezirken Münster, Arnsberg, Detmold und im Falle eines Falles auch alle anderen Regierungsbezirke in NRW.

Nach Alarmierung durch Polizei Leitstellen oder Feuerwehr Leitstellen erfolgt nach einer Alarm- und Ausrückordnung die Alarmierung der Rettungshundestaffeln. Die Notrufzentrale- und Service Zentrale des DRK Gladbeck überwacht alle Einsätze und kann im Bedarfsfall weitere Staffeln entsenden oder weitere Hilfsmaßnahmen einleiten.

Die Rettungshundeführer mit den Rettungshunden sind allesamt ehrenamtlich tätig und ein wichtiger Partner der Gefahrenabwehrbehörden für alle unterschiedlichen Einsatzszenarien wie Flächensuche, Trümmersuche, Mantrailer.