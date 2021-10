Bei Sondierungsarbeiten wurde eine britische Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg in Essen gefunden. Der 1,8-Tonnen-Blindgänger mit drei Aufschlagzündern und rund 840 Kilo Sprengstoff muss entschärft werden. Ab 8.30 Uhr beginnen die Evakuierungen.



11.000 Menschen müssen ihr Zuhause verlassen

Mehr als 11.000 Menschen müssen ihr Zuhause vorübergehend verlassen, weitere zusätzliche 27.000 Menschen müssen sich während der Entschärfung luftschutzmäßig verhalten. Betroffen von den Maßnahmen sind also über 38.000 Anwohnerinnen und Anwohner.

Überörtliche Hilfe durch das DRK Gladbeck

Das DRK Gladbeck wurde alarmiert durch die Leitstelle Recklinghausen im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung.

Sondereinsatzfahrzeug im Einsatz

In Gladbeck ist dafür ein besonderes Einsatzfahrzeug stationiert durch das Land NRW. Dieser Betreuungskombi 2.0 ist ein Teil des 24 Stunden DRK-Hilfeleistung Systems im Katastrophenschutz im Kreis Recklinghausen und in Gladbeck. Mit der Ausstattung kann eine Betreuungsstelle einrichtet und betrieben werden zum Beispiel bei Evakuierungen, Hochwasser, Sturmeinsätzen und Wohnungsbränden. Was aber noch besonderes ist, dass der Betreuungskombi 2.0 auch mobilitätseingeschränkte Personen mit dem Rollstuhl transportieren kann. In Nordrhein-Westfalen gibt es nur 25 Fahrzeuge dieser Art und eines davon ist beim DRK Gladbeck stationiert.

Für dieses Fahrzeug wird eine 24 Stündige Einsatzbereitschaft der Gladbecker Rotkreuzler sichergestellt.





Einsatzende offen

Seit den frühen Morgenstunden sind die Helfer im Einsatz und ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Die Rotkreuzler sind allesamt ehrenamtlich tätig in der DRK Einsatzeinheit NRW RE 01.

Vielen Dank für Eure Hilfe !!