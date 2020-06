Es war am Freitagabend -12.06.2020 -als ein Notruf einer Teilnehmerin die Notruf- und Service Zentrale des DRK Gladbeck erreichte.

Die Hausnotrufteilnehmerin meldete sich und gab nur kurz an, dass Sie Hilfe benötigte. Anhand der hinterlegten Daten konnte sofort gesehen werden, dass Sie mobilitätseingeschränkt ist und Multiple Sklerose (MS) hat. Die Erkrankung sorgt bei Ihr für Kraftlose Muskeln, die schnell ermüden, angespannt (spastisch) und steif sind.

Der diensthabende Disponent entsandte sofort den DRK Bereitschaftsdienst zur Teilnehmerin mit dem Wohnungsschlüssel zum Einsatzort. Vor Ort stellte die DRK Helferin fest als Sie die Wohnung betrat, dass Brandgeruch in der Luft liegt und die Wohnung schon verraucht war.

Sofort hat die DRK Helferin entschlossen gehandelt und die Mieterin aus der Wohnung geholt. Parallel benachrichtigte Sie die DRK Notruf- und Service Zentrale die sofort die Leitstelle in Recklinghausen alarmierte. Die Teilnehmerin kam ins Krankenhaus zur weiterhin Behandlung einer Rauchgasintoxikation.

Auch die DRK Helferin wurde ins Krankenhaus eingewiesen um abzuklären ob hier ebenfalls eine Rauchgasintoxikation vorliegt. Noch am Samstagvormittag konnte glücklicherweise die DRK Helferin aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Sicherlich kein alltäglicher Hausnotrufeinsatz aber für die Hausnotrufteilnehmer beruhigend, wenn Sie wissen, dass im Notfall schnell fachkundige Hilfe kommt. Der DRK Kreisverband Gladbeck e.V. bietet mit dem Hausnotruf Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden - rund um die Uhr. Mit ihm ist man zuhause nie allein.

In Gladbeck nutzen schon 1100 Teilnehmer den Hausnotruf.

