In der DRK Notruf- und Service Zentrale im DRK Zentrum Gladbeck kam es über die Weihnachtstage zu verschiedenen unterschiedlichen Einsätzen. Am Heiligabend wurde die Rettungshundestaffel Münster für einen Mantrailereinsatz in Dortmund alarmiert. Ein weiterer Einsatz ebenfalls am Heiligabend in Bielefeld und am ersten Weihnachtstag in Lengerich. Im Bereich des Hausnrotrufdienstes wurde 19mal der DRK Bereitschaftsdienst zum Teilnehmer entsandt um direkt vor Ort Hilfe zu leisten. Bezugspersonen oder Pflegedienste wurden 32mal informiert zur Hilfeleistung. Der Rettungsdienst kam 20mal zum Einsatz um erkrankte oder verletzte Hausnotrufteilnehmer ins Krankenhaus zu fahren für eine weitere ärztliche Behandlung. Die Einsatzstichworte waren Türöffnung, Sturz in der Wohnung, schlechter Allgemeinzustand oder unklare Einsatzlage vor Ort. Aber auch viele Hausnotrufteilnehmer meldeten sich um ein schönes, friedliches Weihnachtsfest dem DRK Disponenten zu wünschen. Im Rahmen des Krankenfahrdienstes wurden 54 Fahrten durchgeführt. Der Bereich medizinische Transportlogistik war besonders gefordert um Sterilgut vom Operationssaal direkt zur Sterilisation und zurück zu überführen. Hier wurden OP Container von verschiedenen Krankenhäusern im Emscher Lippe Bereich befördert. Für die Versorgung im Bereich Katholische Kliniken Emscher Lippe (KKEL) St. Barbara Hospital Gladbeck, St. Antonius Krankenhaus Kirchhellen und St. Hedwig lief der Essenstransport mit DRK LKWs über die Feiertage ohne Störungen. Die Transporte von Blutprodukten, Medikamente und Untersuchungsmaterial wurde ebenfalls mit speziellen DRK Fahrzeugen an den Weihnachtsfeiertagen rund um die Uhr durchgeführt. Aber auch Nachfragen und Auskünfte zu den diensthabenden Apotheken und dem ärztlichen Bereitschaftsdienst beantworteten die diensthabenden DRK Disponenten.