Vermisste Person aus Hamm wird gesucht

Am Samstagabend, 06.03.2021 um 21.52 Uhr wurde die DRK Notruf- und Service Zentrale alarmiert für einen Maintralereinsatz in Hamm. Die Polizei Hamm sucht nach einer 69-jährigen dementen Frau. Es wurde die Rettungshundestaffel VERL in den Sucheinsatz entsandt.

DRK Notruf- und Service Zentrale Gladbeck

Foto: DRK KV Gladbeck e.V.

UPDATE: 06032021 22:40 Uhr

Von der vermissten 69-jährigen Frau fehlt weiterhin jede Spur. Neben dem Mantrailereinsatz setzt die Polizei auch einen Hubschrauber ein, um das nahegelegene Gebiet mit einer Wärmebildkamera abzusuchen. Die Suche läuft weiterhin auf Hochtouren.

UPDATE: 06032021 23:20 Uhr

Die vermisste Frau wurde gefunden.

Der EINSATZ der Rettungshundestaffel ist beendet und die Rotkreuzler befinden sich auf dem Rückweg zum Standort.

Vielen Dank für Euren Einsatz.



Die DRK-Rettungshundestaffeln werden aus ehrenamtlichen Rotkreuzler der Bereitschaften gebildet und sind 365 Tage im Jahr einsatzbereit.