Am späten Sonntagabend (6. Juni 21) um 22:49 Uhr wurde die DRK Notruf- und Service Zentrale des DRK Kreisverbandes Gladbeck informiert für eine Einsatzanforderung

Suche nach einer Vermissten männlichen Person in Ense (Kreis Soest).

Seit dem Sonntagmorgen wurde die Person aus Ense vermisst. Im Einsatz befand sich bereits die Rettungshundestaffel aus Ense und die Feuerwehrlöschgruppen Sieveringen und Obersense (Kreis Soest) mit insgesamt 44 Einsatzkräften.

Da ein großflächiges Gebiet abgesucht werden musste, wurden weitere Rettungshundestaffeln alarmiert. Zum Einsatz wurden die Staffeln aus dem Tecklenburger-Land, Delbrück, Münster, Recklinghausen und Warendorf in den Einsatz entsandt.

Im Einsatz befanden sich 10 Rettungshunde für die Flächensuche, ein Mantrailerhund und 30 Helfern des DRK aus den Gliederungen der Rettungshundestaffeln. Zum Einsatz kam ebenfalls die Drohneneinheit der Feuerwehr Werl und zwei Quads aus dem Kreis Soest.

Die ganze Nacht haben die Rettungshunde mit den Rettungshundeführern und Helfern Stück für Stück das Einsatzgebiet abgesucht. In den frühen Morgenstunden am Montag (7. Juni 21) wurde die Suche ergebnislos eingestellt.

Vielen Dank an alle Einsatzkräfte für den Einsatz, der leider diesmal ohne Erfolg war.

Ohne ein starkes Ehrenamt wären solche Einsatzanforderungen nicht durchführbar.

Die DRK-Rettungshundestaffeln werden aus ehrenamtlichen Rotkreuzler der Bereitschaften gebildet und sind 365 Tage im Jahr einsatzbereit. Die Alarmierung und die Einsatzkoordination erfolgt für die Rettungshundestaffeln in Westfalen-Lippe über die DRK Notruf- und Service Zentrale in Gladbeck.