+++DRK Gladbeck informiert+++

Am Donnerstag (22oct20) werden mobile Einsatzteams CoVid19 wieder unterwegs sein.

Das DRK Gladbeck wird zwei große Altenheime im Kreis Recklinghausen testen.

Mehr als 350 Testungen stehen an. Die ehrenamtlichen Helfer/Innen sind schon seit 08:00 Uhr im Einsatz und werden erst am späten Nachmittag vermutlich wenn alles klappt den EINSATZ beenden.

+++

Die Meldeempfänger schlugen ALARM

Erst am Freitag (16oct20) waren die Rotkreuzler im Betreuungseinsatz in Gladbeck Brauck und haben eine Betreuungsstelle für Evakuierte Anwohner im Rahmen eines Gefahrguteinsatzes (defekter Kesselwagen) aufgebaut und betreut.

Dieser EINSATZ dauerte 14 Stunden.

+++

TESTUNG

Am Montag (19oct20) bis einschließlich Freitag werden wieder Rotkreuzler aus GLADBECK unterwegs sein um Abstrichproben CoVid19 durchführen. Einzelpersonen, Kindergärten, Schulklassen, Altenheime u.s.w..

+++

Danke für Euren unermüdlichen EINSATZ.

Dem Ehrenamt in dieser Zeit gebührt Hochachtung und Respekt.