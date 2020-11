Nicht weniger als vier Einbrüche/Einbruchsversuche, die sich allesamt am vergangenen Wochenende ereigneten, wurden bei der Gladbecker Polizei zur Anzeige gebracht.

In der Nacht vom 13. auf den 14 November (Freitag auf Samstag) haben Unbekannte einen Gullydeckel gegen eine Scheibe der Tankstelle an der Einmündung B 224/Phönixstraße in Butendorf geworfen. Anschließend drangen die Täter in den Kassenraum der Tankstelle ein und entwendeten dort Tabakwaren, mit denen sie unerkannt die Flucht ergreifen konnten.

Im Laufe des 14. November (Samstag) waren Einbrecher dann im südlichen Brauck an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen am Werk. Die Täter schlugen ein Loch in die Scheibe einer Terrassentür eines Hauses an der Straße "Waterbruch" und konnten so die Tür dann öffnen. Aus den Zimmern des Hauses wurde Bargeld, Schmuck, Uhren sowie ein Tablet gestohlen.

Ein Container an einer Baustellen an der Talstraße in Schultendorf war dann in der Nacht vom 15. auf den 16. November (Sonntag auf Montag) Ziel von Einbrechern. Aus dem Container wurde diverses hochwertiges Baugerät entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es dagegen am Abend des 13. November (Freitag) in Gladbeck-Ost. Gegen 19.50 Uhr bemerkte eine Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung an der Bahnhofstraße einen Mann, der sich an der Terrassentür der Wohnung zu schaffen machte. Als sich die bemerkbar machte, ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Der Mann trug dunkle Kleidung und hatte eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen.

Sachdienliche Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei unter Tle. 0800-2361-111 entgegen.