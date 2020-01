Am Freitag, 10. Januar, trieben Einbrecher ihr Unwesen in Zweckel.

Im Laufe des Tages hebelten die Täter die Terrassentür an einem Haus an der Dorstener Straße auf und gelangten so in die Wohnräume.

Alle Räume wurden durchsucht, ehe die ungebetenen Besucher mit Schmuck als Beute unerkannt die Flucht ergriffen.