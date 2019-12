Keine "Pause" legten Einbrecher in der Zeit zwischen dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel ein.

So verschafften sich Unbekannte in den Abendstunden des 28. Dezember (Samstag) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Friedenstraße in Stadtmitte. Aus der Wohnung wurden mehrere Reisepässe gestohlen.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember (Samstag auf Sonntag) kam es dann zu einem Einbruch in Gladbeck-Ost. Hier verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumen des Cafes "Mein Cafe" an der Bahnhofstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach Angaben der Polizei ist es aber möglich, dass die ungebetenen Besucher ohne jegliche Beute das Weite suchten.

Bargeld und ein DVD-Player erbeuteten allerdings die Täter, die in den Tagesstunden des 29. Dezember (Sonntag) in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Feldhauser Straße in Zweckel eingebrochen sind.

In allen Fällen gibt es keine Hinweise auf die Täter. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800-2361-111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.