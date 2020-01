Gleich mehrere Einbruchsdelikte registrierte die Polizei am vergangenen Wochenende in Gladbeck.

Freitagnachmittag (3. Januar) wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Tür aufgehebelt hatten und dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Friedenstraße in Stadtmitte waren. Sie suchten dann in allen Räumen nach Diebesgut. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Ebenfalls am Freitagnachmittag (3. Januar) wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Boystraße in Brauck eingebrochen waren. Die Täter hatten die Tür eingetreten und waren so in die Wohnung gelangt. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Auf der Glatzer Straße hebelten unbekannte Täter dann am Samstag, 4. Januar, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus die Wohnungstür auf und drangen dann ein. Die Täter stahlen Bargeld.

Und am Sonntag, 5. Januar, hörte dann eine Anwohnerin der Hochstraße in Stadtmitte gegen 5.10 Uhr einen lauten Knall und sah aus dem Fenster. Sie sah, dass kurz zuvor unbekannte Täter die Türscheibe eines Mobilfunkgeschäfts eingeschlagen hatten und mehrere Smartphones in bislang unbekanntem Umfang gestohlen hatten.

Sachdienliche Hinweise betreffs der Einbrüche nimmt die Polizei unter Tel. 0800-2361-111 entgegen.