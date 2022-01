Reiche Beute machten Einbrecher, die am Nachmittag des 24. Januar (Montag) in Schultendorf an der Straße "Scholtwiese" in eine Doppelhaushälfte eindrangen.

Nach Erkenntnissen der Polizei schoben die Täter zunächst offenbar den Rolladen einer Terrassentür nach oben und versuchten dann, die Tür aufzuhebeln. Als das nicht funktionierte, gingen sie weiter zu einem Kellerfenster und hebelten es auf.

Anschließend wurden mehrere Zimmer durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Einbrecher Schmuck, Herrenarmbanduhren und Bargeld gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet unter Tel. 0800-2361111 um Hinweise.