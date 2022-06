Am Donnerstag (23.06.2022) um 21:05 Uhr schrillten die Alarmmelder in der Service- und Notrufzentrale des DRK Gladbeck. Die Leitstelle Recklinghausen alarmierte das DRK Gladbeck für einen überörtlichen Sondereinsatz Rettungsdienst im Rahmen des Patiententransportzuges Kreis Recklinghausen. Das DRK setzte zwei Rettungsdienstfahrzeuge unter Sonderrechten (Blaulicht, Martinshorn) ein. Beim Einsatz handelte es sich um eine Evakuierung im Rahmen einer Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Herne. Rund 300 Menschen haben ihr Haus nicht selbstständig verlassen können, weil sie gehbehindert oder pflegebedürftig seien.

Sie alle wurden mit Rettungsdienstfahrzeugen in Sicherheit gebracht.

Der Einsatz für das DRK Gladbeck endete gegen 2 Uhr am Freitag (24.06.2022).