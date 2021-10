Schlägereien am Gladbecker Skaterpark sorgten in der ersten Jahreshälfte immer wieder für Schlagzeilen. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgemacht, der am 15. Mai 2021 einen Jugendlichen angegriffen und verletzt haben soll.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der junge Mann auf dem Foto soll zusammen mit anderen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen am Skaterpark in Butendorf einen 16-Jährigen Gladbecker geschlagen und getreten haben. Das Opfer wurde bei der Attacke verletzt.

Jetzt wird mit Hilfe eines Fotos nach einem der Tatverdächtigen gefahndet, der etwa 17 bis 19 Jahre alt und füllig sein soll. Er soll ein gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Wer die Person erkennt oder weiß, wo sich der Tatververdächtige aktuell aufhält, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu informieren.