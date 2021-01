Ein bisschen Entwarnung darf schon sein: Der Abwärtstrend, der sich seit Mitte vergangener Woche eingestellt hate, fand nach der kurzen Pause am Wochenende seine Fortsetzung: Die Corona-Zahlen im Kreis Recklinghausen haben sich allerdings kaum nennenswert verändert, befinden sich also auch in Gladbeck immer noch auf recht hohem Niveau.

Hinzu kommt, dass das Kreisgesundheitsamt 12 neue Todesfälle gemeldet hat. Unter den Verstorbenen befindet sich auch ein 77-jähriger Mann aus Gladbeck. Allein in Recklinghausen mussten 8 Sterbefälle registriert werden, je 1 verstorbene Person gab es in Dorsten, Herten und Oer-Erkenschwick.

So gibt es aktuell (Stand 26. Januar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 25. Januar) im gesamten Kreis Recklinghausen 19.782 (+ 18) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 17.721 (+213) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 501 (+ 12) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.560 (- 207) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 127,3 (- 2,1) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 25. Januar:

Gladbeck: 3.189 (+ 5) Infizierte, 238 (- 40) aktuell Infizierte, 2.879 (+ 38) Genesene sowie 71 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 145,5 (- 9,2).

Castrop-Rauxel: 2.051 (+ 5) Infizierte, 269 (- 25) aktuell Infizierte, 1.763 (+ 30) Genesene sowie 29 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 229,1 (- 9,5).

Datteln: 1.272 (unverändert) Infizierte, 75 (- 6) aktuell infizierte Personen, 1.135 (+ 5) Genesene sowie 62 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 92,5 (- 5,8).

Dorsten: 1.851 (unverändert) Infizierte, 226 (- 19) aktuell Infizierte, 1.700 (+ 18) Genesene sowie 35 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 75,0 (- 2,6).

Haltern am See: 588 (unverändert) Infizierte, 19 (- 7) aktuell infizierte Person, 565 (+ 6) Genesene sowie 4 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 18,5 (- 5,3).

Herten: 2.184 (unverändert) Infizierte, 156 (- 38) aktuell Infizierte, 1.958 (+ 37) Genesene sowie 70 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 127,8 (unverändert).

Marl: 2.847 (+ 7) Infizierte, 233 (- 12) aktuell Infizierte, 2.560 (+ 19) Genesene sowie 54 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 116,6 (+ 8,4).

Oer-Erkenschwick: 1.140 (+ 2) Infektionen, 62 (- 7) aktuell Infizierte, 1.043 (+ 8) Genesene sowie 35 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 111,4 (+ 6,4).

Recklinghausen: 3.780 (+ 6) Infektionen, 318 (- 47) aktuell Infizierte, 3.343 (+ 45) Genesene sowie 119 (+ 8) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 138,2 (- 2,7).

Waltrop: 881 (+ 1) Infektionen, 84 (- 6) aktuell Infizierte, 775 (+ 7) Genesene sowie 22 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 146,6 (+ 3,4).

17.782 (+ 213) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Auch die aktuellen Zahlen der Bezirksregierung Münster für die Städte Bottrop und Gelsenkirchen liegen vor. Demnach (Stand 26. Januar, 0 Uhr, in den Klammern jeweils der Vergleich zum 25. Januar) gab es in Bottrop bislang 3.493 (+ 4) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 339 (+ 3) Personen, 3.100 (unverändert) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 54 (+ 1) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 9.172 (+ 67) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 1.119 (- 35) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 7.800 (+ 100) Genesene und 253 (+ 2) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 26. Januar, 0 Uhr) ein Inzidenzwert von 153,1 (+ 0,8) und in Gelsenkirchen liegt der Inzidenzwert auf 125,9 (- 11,2)