Fahndungserfolg für die Polizei: In Dorsten konnten am 30. Januar zwei Männer festgenommen werden, die im Verdacht stehen, in mindestens fünf Fällen Senioren betrogen zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen sind 33 und 38 Jahre alt und bei den Durchsuchungen der Wohnungen konnten die Ermittler auch tatsächtlich Tatbeute sicherstellen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Duo sich in Gladbeck und auch Castrop-Rauxel als Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft ausgegeben hat, um so in die Wohnungen älterer Menschen zu gelangen. In mindestens zwei Fällen gelang dies tatsächlich, in drei Fällen blieb es offensichtlich beim Versuch.

Die Festgenommenen wurden dem zuständigen Richter am Amtsgericht Gladbeck vorgeführt, der einen Untersuchtungshaft-Befehl erließ. Gegen Auflagen wurden beide Haftbefehle aber vorläufig außer Vollzug gesetzt.