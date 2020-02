Für beendet erklärt hat die Polizei die Suche nach einem Tatverdächtigen, dem ein räuberischer Diebstahl zur Last gelegt wird.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 15. November 2019 in der damaligen "Norma"-Filiale an der Horster Straße in Brauck mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen und bei seiner Flucht eine "Norma"-Mitarbeiterin zu Boden gestoßen zu haben. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung (wir berichteten über den Fall) stellte die Polizei am 12. Februar 2020 den Medien auch ein Foto zur Verfügung.

Das polizeiliche Vorgehen hat offensichtlich den Fahndungsdruck auf den Gesuchten erheblich erhöht, weshalb sich der Mann nun bei der Polizei gemeldet hat. Bei dem Mann soll es sich nach Angaben der Behörden um einen 28-jährigen Gladbecker handeln.