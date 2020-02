Auf frischer Tat wurden zwei junge Einbrecherinnen in der Gladbecker Innenstadt erwischt.

Am Mittwochmorgen (19. Februar) gegen 4 Uhr hatte ein Anwohner am Goetheplatz die Polizei alarmiert, weil er einen Einbruch in ein Ladenlokal befürchtete.

Vor Ort konnten eine 17-Jährige und eine 21-Jährige, beide aus Gladbeck, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden tatverdächtigen Frauen hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Ladenlokal verschafft und unteranderem Schmuck, Kosmetikartikel, eine Sonnenbrille, Bargeld, Elektrogeräte und einen Rucksack zusammengesammelt. An einen benachbarten Ladenlokal waren Hebelspuren zu erkennen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

(Mit Material der Polizei)