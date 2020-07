Mehr Personal und Kompetenzen: Die Feuerwehr der Stadt Gladbeck wird neu aufgestellt und bekommt eine eigene Verwaltungseinheit. Bislang unterstanden die Brandschützer dem Ordnungsamt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 4. Juli den Brandschutzbedarfsplan der Stadt Gladbeck verabschiedet. In den kommenden Jahren soll die Feuerwehr durch verschiedene Maßnahmen zukunftsfähiger gemacht werden. Dazu gehört eine personelle Aufstockung, verschiedene Investitionen und eine neue Organisationsstruktur.

Um rasch mehr Personal einstellen zu können, wurden bereits elf zusätzliche Planstellen geschaffen. Außerdem konnten zehn Brandmeisteranwärterinnen und -anwärtern für die Gladbecker Feuerwehr gewonnen werden.

Mehr Selbstverwaltung gewinnt die Feuerwehr durch einen organisatorischen Kniff, der in vielen vergleichbar großen Städten im Umkreis bereits umgesetzt wurde. Zum 1. August 2020 unterstehen die Brandschützer nicht mehr wie bisher dem Amt für öffentliche Ordnung, sondern werden als eigenständiges Amt 37 „Feuerwehr" geführt. Die Amtsleitung übernimmt der Leiter der Feuerwehr, Thorsten Koryttko.