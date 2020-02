Auf die Unterstützung der Öffentlichkeit setzt nun die Polizei bei der Fahndung nach einem bislang unbekannten Zigarettendieb.

Dem Mann wird zur Last gelegt, bereits am Freitag, 15. November, in der damaligen Braucker Filiale des Discountunternehmens "Norma" an der Horster Straße sieben Schachteln Zigaretten entwendet zu haben. Bei der Tat, die sich zwischen 16.10 und 16.20 Uhr ereignete, wurde der Mann aber von einer "Norma"-Mitarbeiterin beobachtet und anschließend verfolgt. Im Eingangsbereich des Geschäftes hatte die mutige Frau den Flüchtenden eingeholt, der die Mitarbeiterin aber zu Boden stieß und anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung verschwand.

Der Gesuchte hat dunkle Haare und trug am Tattag einen Bart. Der Mann ist von eher kräftiger Statur und war unter anderem mit einer blauen Jacke mit Kapuze bekleidet. Der Tatverdächtige führte einen dunkelfarbenen Rucksack mit weißer Aufschrift mit sich.

Sachdienliche Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei unter Tel. 0800-2361-111 entgegen.