Wer hätte das vor gut zwei Wochen gedacht? Der Gladbecker Inzidenzwert befindet sich nach wie vor im freien Fall. Gegenüber dem Samstag vergangener Woche kann ein Rückgang von 30 Punkten registriert werden. Auch im Vergleich zu den übrigen Städten im Kreis Recklinghausen hat sich Gladbeck deutlich verbessert. Über Monate hinweg hatte Gladbeck die schlechtesten Zzahlen, liegt inzwischen auf dem fünften Rang im Kreis Recklinghausen. Auch der kreisweite Inzidenzwert nähert sich stetig der 50er-Grenze.

Leider gibt es aber auch traurige Nachrichten, werden doch sieben weitere Todesfälle, die in Verbindung mit der Corona-Pandemie gebracht werden, im Kreis Recklinghausen gemeldet. Zu den Verstorbenen gehören auch zwei Frauen (87 und 95 Jahre alt) aus Gladbeck. Ebenfalls zwei Todesfälle gab es in Castrop-Rauxel und in Oer-Erkenschwick. Und auch in Herten gab es eine verstorbene Person.

So gibt es aktuell (Stand 6. März, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 28. Februar) im gesamten Kreis Recklinghausen 22.446 (+ 45) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 20.760 (+ 58) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 704 (+ 7) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 982 (- 30) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 51,9 (- 0,8) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten.

Gladbeck: 3.620 (+ 3) Infizierte, 179 (- 6) aktuell Infizierte, 3.347 (+ 7) Genesene sowie 94 (+ 2) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 54,2 (- 11,9).

Castrop-Rauxel: 2.484 (+ 7) Infizierte, 151 (- 12) aktuell Infizierte, 2.277 (+ 17) Genesene sowie 56 (+ 2) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 50,4 (+ 1,3).

Datteln: 1.384 ( + 4) Infizierte, 46 (+ 2) aktuell infizierte Personen, 1.267 (+ 2) Genesene sowie 71 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 54,9 (unverändert).

Dorsten: 2.100 (+ 5) Infizierte, 113 (- 5) aktuell Infizierte, 1.940 (+ 10) Genesene sowie 47 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 58,9 (+ 1,3).

Haltern am See: 664 (+ 1) Infizierte, 19 (- 1) aktuell infizierte Person, 637 (+ 2) Genesene sowie 8 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 26,4 (- 2,7 ).

Herten: 2.457 (+ 8) Infizierte, 115 (- 5) aktuell Infizierte, 2.257 (+ 8) Genesene sowie 85 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 69,6 (- 9,7).

Marl: 3.170 (+ 3) Infizierte, 139 (- 6) aktuell Infizierte, 2.955 (+ 9) Genesene sowie 76 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 59,5 (+ 2,4).

Oer-Erkenschwick: 1.276 (+ 6) Infektionen, 50 (+ 4) aktuell Infizierte, 1.173 (unverändert) Genesene sowie 53 (+ 2) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 76,4 (+ 2,8).

Recklinghausen: 4.303 (+ 4) Infektionen, 129 (- 4) aktuell Infizierte, 3.990 (+ 8) Genesene sowie 184 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 36,8 (+ 1,8).

Waltrop: 988 (+ 4) Infektionen, 41 (+ 3) aktuell Infizierte, 917 (+ 1) Genesene sowie 30 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 34,1 (+ 13,6).

20.760 (+ 58) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Nach dem Bericht der "Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe" (Stand 6. März, 6 Uhr) wurden im Kreis Recklinghausen in der Zeit vom 27. Dezember 2020 bis 4. März 2021 (in den Klammern die Vergleichszahlen für den Zeitraum vom 27. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021) insgesamt 51.641 (+ 5.712) Impfdosen verabreicht. Geimpft wurden dabei insgesamt 34.691 (+ 3.496) Personen, von denen 17.741 (+ 1.280) die erste und 16.950 (+ 2.216) bereits zwei Impfungen erhalten haben. Dies entspricht einer Impfquote von bisher 5,6 Prozent.

Auch die aktuellen Corona-Zahlen der Bezirksregierung Münster liegen vor. Demnach (Stand 5. März, 0 Uhr, in den Klammern jeweils der Vergleich zum 4. März) gab es in Bottrop bislang 3.938 (+ 13) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 120 (- 10) Personen, 3.700 (unverändert) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 86 (unverändert) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 10.279 (+ 49) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 430 (unverändert) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 9.500 (unverändert) Genesene und 337 (+ 6) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 6. März, 0 Uhr) ein Inzidenzwert (in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 5. März) von 37,4 (- 0,9) und in Gelsenkirchen liegt der Inzidenzwert bei 76,6 (- 0,8).