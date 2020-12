Auch in den vergangenen 24 Stunden ist im Kreis Recklinghausen die Zahl der positiv auf den Corona-Virus getesteten Personen angestiegen. Dies gilt auch für Gladbeck, allerdings ist der Inzidenzwert weiter gesunken.

So gibt es aktuell (Stand 1. Dezember, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 30. November) im gesamten Kreis Recklinghausen 10.374 (+ 104) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 8.895 (+ 192) als genesen. Die Zahl der Todesfälle ist auf 114 (+ 7) gestiegen. In den kreisangehörigen Städten gibt es derzeit 1.365 (- 95) aktuell an Corona erkrankte Personen. Und der Inzidenzwert wird mit 167,1 (- 1,4) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 30. November:

Gladbeck: 1.682 (+ 15) Infizierte, 178 (- 5) aktuell Infizierte, 1.474 (+ 20) Genesene sowie 30 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 175,9 (- 6,6).

Castrop-Rauxel: 989 (unverändert) Infizierte, 106 (- 10) aktuell Infizierte, 874 (+ 10) Genesene sowie 9 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 99,5 (unverändert).

Datteln: 615 (+ 7) Infizierte, 161 (- 9) aktuell infizierte Personen, 451 (+ 13) Genesene sowie 3 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 323,7 (- 20,3).

Dorsten: 1.047 (+ 17) Infizierte, 130 (- 10) aktuell Infizierte, 907 (+ 26) Genesene sowie 10 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 152,6 (unverändert).

Haltern am See: 359 (+ 2) Infizierte, 26 (- 2) aktuell infizierte Person sowie 333 (+ 4) Genesene. Der Inzidenzwert liegt bei 58,1 (+ 5,3).

Herten: 1.172 (+ 14) Infizierte, 162 (+ 2) aktuell Infizierte, 993 (+ 12) Genesene sowie 17 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 189,3 (+ 6,9).

Marl: 1.415 (+ 10) Infizierte, 183 (- 23) aktuell Infizierte, 1.226 (+ 32) Genesene sowie 6 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 170,1 (- 7,1).

Oer-Erkenschwick: 649 (+ 11) Infektionen, 94 (- 4) aktuell Infizierte, 547 (+ 15) Genesene sowie 8 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 203,7 (+ 22,3).

Recklinghausen: 2.023 (+ 24) Infektionen, 263 (- 29) aktuell Infizierte, 1.733 (+ 49 ) Genesene sowie 27 (+ 4) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 294,4 (+ 7,1).

Waltrop: 423 (+ 7) Infektionen, 62 (- 5) aktuell Infizierte, 357 (+ 11) Genesene sowie 4 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 184,1 (+ 6,8).

8.895 (+ 192) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.

Auch die aktuellen Zahlen (Stand 1. Dezember, 8.30 Uhr) der Bezirksregierung Münster für Bottrop und Gelsenkirchen liegen vor. Demnach (in den Klammern die Veränderungen gegenüber den Zahlen vom 30. November) wurden in Bottrop insgesamt 1.760 (+ 10) Infizierte gezählt. 529 (- 90) gelten als aktuell Infiziert und 1.200 (+ 100) werden als Genesene aufgelistet. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 11 (unverändert). In Gelsenkirchen gab es bislang 5.069 (+ 84) Infizierte, von denen noch 1.731 (- 118) aktuell infiziert sind. Es wurden 3.300 (+ 200) Genesene registriert und die Zahl der Verstorbenen ist auf 38 (+ 2) Personen gestiegen.

Nach Angaben der Bezirksregierung Münster (Stand 1. Dezember, 8.30 Uhr; in den Klammern die Veränderungen gegenüber den Zahlen vom 30. November) liegt die Inzidenzen-Quote (labortechnisch bestätigte Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen) demnach im Kreis Recklinghausen bei 188,1 (- 21,2), in Bottrop bei 159,9 (- 12,8) und in Gelsenkirchen bei 156,4 (- 3,4).