Die Corona-Zahlen steigen steigen zwar etwas langsamer, klettern aber auf immer neue Rekordwerte. Das war auch in den vergangenen 24 Stunden der Fall, wobei Gladbeck nun einen Inzidenzwert von über 400 aufweist. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Steigerung der Fallzahlen an Wochenende in den letzten Monaten stets eher niedriger ausfiel, da nicht alle Positivtests und Todesfälle dem Kreisgesundheitsamt gemeldet wurden.

So gibt es aktuell (Stand 10. Januar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 9. Januar) im gesamten Kreis Recklinghausen 17.991 (+ 156) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 15.593 (+ 114) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 356 (unverändert) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 2.042 (+ 42) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 237,4 (+ 2,1) angegeben.

Kreis-Krisenstab tagt am 11. Januar

Die Coronaschutzverordnung des Landes sieht vor, dass Kreise und kreisfreie Städt m Land Maßnahmen beschließen können, die über die Coronaschutzverordnung hinausgehen. Eine Verpflichtung dafür gibt es nicht. Der Krisenstab des Kreises Recklinghausen hat am 8. Januarbeschlossen, dass zunächst analysiert wird, ob es Maßnahmen gibt, die gezielt die aktuellen Infektionsursachen im Kreis reduzieren können. Darüber hinaus sind seitens des Landes Vorschläge und Hinweise für weitergehende Maßnahmen angekündigt worden. Beides wird der Krisenstab am Montag, 11. Januar, bewerten und anschließend die Entscheidung über das weitere Vorgehen fällen.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 9. Januar:

Gladbeck: 2.890 (+ 28) Infizierte, 410 (+ 23) aktuell Infizierte, 2.432 (+ 5) Genesene sowie 48 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 402,1 (+ 14,6).

Castrop-Rauxel: 1.736 (+ 19) Infizierte, 195 (+ 3) aktuell Infizierte, 1.525 (+ 16) Genesene sowie 16 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 182,7 (+ 5,5).

Datteln: 1.190 (+ 9) Infizierte, 125 (+ 3) aktuell infizierte Personen, 1.017 (+ 7) Genesene sowie 48 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 208,1 (+ 26,0).

Dorsten: 1.710 (+ 15) Infizierte, 148 (+ 4) aktuell Infizierte, 1.536 (+ 11) Genesene sowie 26 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 145,9 (+ 10,7).

Haltern am See: 567 (+ 6) Infizierte, 51(+ 5) aktuell infizierte Person, 513 (+ 1) Genesene sowie 3 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 105,7 (+ 7,9).

Herten: 1.984 (+ 18) Infizierte, 220 (+ 11) aktuell Infizierte, 1.706 (+ 7) Genesene sowie 58 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 244,3 (- 11,3).

Marl: 2.640 (+ 18) Infizierte, 287 (- 4) aktuell Infizierte, 2.315 (+ 22) Genesene sowie 38 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 236,7 (+ 9,5).

Oer-Erkenschwick: 1.070 (+ 5) Infektionen, 91 (- 2) aktuell Infizierte, 953 (+ 7) Genesene sowie 26 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 222,8 (- 3,2).

Recklinghausen: 3.411 (+ 33) Infektionen, 413 (+ 1) aktuell Infizierte, 2.919 (+ 32) Genesene sowie 79 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 270,2 (- 7,2).

Waltrop: 793 (+ 5) Infektionen, 102 (- 1) aktuell Infizierte, 677 (+ 6) Genesene sowie 14 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 266,0 (- 20,4).

15.593 (+ 114) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Auch die aktuellen Zahlen der Bezirksregierung Münster für die Städte Bottrop und Gelsenkirchen liegen vor. Demnach (Stand 8. Januar, 0 Uhr, in den Klammern jeweils der Vergleich zum 7. Januar) gab es in Bottrop bislang 2.992 (+ 53) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 365 (- 47) Personen, 2.600 (+ 100) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 27 (unverändert) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 8.182 (+ 132) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 1.437 (+ 96) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 6.600 (unverändert) Genesene und 109 (+ 2) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 10. Januar, 0 Uhr) ein Inzidenzwert von 185,4 (+ 3,4) und in Gelsenkirchen schnellte der Inzidenzwert auf 230,7 (- 20,0)